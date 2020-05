Laura Pausini sarà ospite dello show “Altisimo Live Music and Pop Culture Festival”

Share Facebook

Martedi 5 maggio, Laura Pausini sarà ospite dello show internazionale Altisimo Live Music and Pop Culture Festival – il più grande Festival musicale in livestreaming a supporto del fondo benefico per i contadini americani durante la pandemia.

Laura Pausini, invitata per il suo successo internazionale per la vittoria di Grammy e Latin Grammy (tra cui dell’ultimo Latin Grammy Award per l’album Fatti sentire) ha subito accettato entusiasta l’invito dei colleghi.

Tra gli altri hanno già confermato la loro adesione all’iniziativa alcune tra le più grandi star internazionali tra cui Andy Garcia, Rosanna Arquette, Marc Anthony, Anitta, Sofia Vergara, Maluma, Gloria&Emilio Estefan, Juanes, Luis Fonsi, Gente de Zona, J Balvin, Rosario Dawson, Alejandro Sanz e molti altri.

Lo show, fortemente voluto da Eva Longoria ed Enrique Santos, sarà una lunga diretta dalle 20 alle 23 orario italiano con contributi video per questa serata speciale che sarà anche l’occasione per una raccolta fondi (The Farmworkers’ Pandemic Relief Fund) a favore dei 2.5 milioni di contadini che in America, stanno sfamando la nazione intera durante l’emergenza sanitaria del COVID-19, e che spesso lavorano in condizioni precarie dovendo far fronte a numerosi problemi di salute.

Laura Pausini sarà protagonista di uno speciale set realizzato con il supporto dei musicisti che la seguono da sempre in una performance unica ma realizzata a distanza.

Lo show (@AltisimoLive ) sarà visibile in tutto il mondo in livestreaming su Facebook Live, YouTube, Twitter e Periscope.