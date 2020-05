Fasma il singolo “Per sentirmi vivo” è disco di platino

Share Facebook

FASMA continua a tagliare nuovi traguardi: oggi il singolo “PER SENTIRMI VIVO” si aggiudica una nuova importante certificazione, conquistando il disco di PLATINO (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)!

Il brano, che è stato sin dal primo ascolto apprezzato da pubblico e critica, è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy). Alla sua prima settimana, l’album è riuscito a imporsi come uno dei più attesi del momento, conquistando la nomina di più alta nuova entrata nella classifica dei dischi più venduti della settimana FIMI/GfK Italia e posizionandosi al 6° posto tra alcuni degli album più noti e performanti degli ultimi mesi.

Disponibile in fisico, streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/isf, “IO SONO FASMA” nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere. Questa la tracklist dell’album: Tu sei Fasma; Fenice; Lo faccio davvero feat. Lil Zeff; Nudi; S.D.A.; 2000; Per sentirmi vivo; Cosa? Scusa!; Tommy; BASTA!; NO(I); Ricetta-RR; 100m sotto terra feat Barak da Baby; Non so chiedere aiuto feat. Riviera.

È fuori, al link https://bit.ly/2Wr6Fbs, il video dei brani “Tommy” + “BASTA!”. Un video con diversi livelli di interpretazione. La scelta stilistica di fare due video musicali all’interno di uno solo vuol far capire la versatilità dell’album e, più in generale, del progetto.

Per la regia di Fabrizio Cestari, è fuori – al link https://bit.ly/3acJTI6 – anche il video dell’intro “TU SEI FASMA”, brano manifesto dell’album!

A oggi Fasma ha all’attivo oltre 110 milioni di stream, numeri da capogiro per il giovane artista romano che, durante il Festival di Sanremo, ha fatto innamorare pubblico e critica con la sua musica e le sue performance.

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano) e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (12 milioni di visualizzazioni su YouTube e 19 milioni di streaming su Spotify) certificato Disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018.