Italian Allstars 4 life – “Ma il cielo e’ sempre blu”

L’idea di reincidere “Ma il cielo è sempre più blu” per beneficenza, è nata dal giornalista musicale Franco Zanetti sul sito di Rockol, ed è stata concretizzata e guidata da Takagi & Ketra e Dardust, i produttori dei più grandi successi italiani degli ultimi anni, che hanno unito in maniera sorprendente artisti di generi e generazioni diverse nella produzione di un brano corale senza precedenti mixato da Pinaxa.

Tutti i diritti della traccia saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana. E per permettere che anche tutti proventi discografici ed editoriali di questa versione vengano dati in beneficenza, la cover collettiva è stata ri-depositata con il titolo di “Ma il cielo è sempre blu (Italianstars4life)”.

Venerdì 8 maggio, allo scoccare della mezzanotte, sarà disponibile ovunque “Ma il cielo è sempre blu” ( https://lnk.to/mailcieloesempreblu ), la versione corale del brano di Rino Gaetano reinterpretato da oltre 50 star della musica italiana a favore della Croce Rossa Italiana. Dopo la presentazione in anteprima su www.amazon.it/italianallstars4life , dalla mezzanotte la traccia sarà disponibile ovunque accompagnata da un suggestivo videoclip, diretto ‘a distanza’ da Mauro Russo – con l’editing di Marco Cataldo – che ha affiancato virtualmente tutte le star in un abbraccio collettivo, simbolo di speranza in questo momento di difficoltà. Il video sarà mostrato in anteprima su Rai 1 alle 20.35 di oggi.