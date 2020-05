Paolo Belli la quarta puntata di “Belli in Casa”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

lo show dove è obbligatorio

ridere, cantare, parlare e…pensare

In diretta sabato 9 maggio alle 21

Tema: “Fase 2: il cambiamento”

OSPITI Mario Biondi, Carolyn Smith, Matthew Lee, Shade, Gino Castaldo, Anna Lupini, Davide Desario, Danilo Da Fiumicino,

Federico Antonucci, Maurizio Casagrande

7 maggio 2020 – “Fase 2: il cambiamento”: sarà questo il tema di cui Paolo Belli ed i suoi ospiti discuteranno in diretta su Facebook (pagina “Paolo Belli Ufficiale”) e YouTube (canale “paolo belli”) sabato 9 maggio alle 21 nella quarta puntata del serale di “Belli in Casa”. Saranno “virtualmente” con Paolo, in collegamento da casa propria: Mario Biondi, Carolyn Smith, Matthew Lee, Shade, Gino Castaldo, Anna Lupini, Davide Desario, Danilo Da Fiumicino, Federico Antonucci, Maurizio Casagrande. Un cast variegato che comprende big della musica, volti noti della tv e del web e giornalisti, che promette un bel dibattito e punti di vista interessanti su un argomento così attuale e che tocca in modo profondo il mondo dello spettacolo.

“Belli in casa” può contare ormai su un pubblico affezionato e che segue con costanza sia le dirette pomeridiane, circa un’ora di chiacchiere e brevi incursioni di ospiti in collegamento video, che la puntata serale, che invece ha cadenza settimanale. La versione in “prime time” è studiata e costruita come un vero e proprio show TV in cui intervengono volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport, come sempre rigorosamente in diretta da casa. Immancabile la musica live, grazie a Thomas Romano e Francesco Guerra, musicisti e amici che accompagnano Paolo in questa bella avventura. Spazio anche agli spettatori da casa che possono intervenire inviando messaggi che vengono trasmessi in diretta sullo schermo e letti in tempo reale da Paolo e dai suoi amici.

LO SHOW

“Belli in Casa” è lo show ideato e condotto da Paolo Belli, Duccio Forzano, uno fra i più grandi registi della TV italiana, Thomas Romano e Francesco Guerra. La regia è di Matteo Forzano, autori della trasmissione Duccio Forzano, Alberto Di Risio, Lorena Guglielmucci e Fabrizio Brocchieri. Partecipano ad ogni puntata alcuni fra i tantissimi amici del cantante e conduttore. Viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Paolo Belli Ufficiale” e sul canale YouTube “paolo belli”.