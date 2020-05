Dal Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo appello di Pecoraro Scanio

Share Facebook

“Riaprire subito in sicurezza agriturismi e parchi naturali”.

“Visitare l’Italia di borghi e campagne gustando la biodiversità agroalimentare”.

Campagna Amica e Federazione Italiana Cuochi sostengono la campagna #ioviaggioitaliano, promossa dal Presidente della Fondazione UniVerde e da Jimmy Ghione per incentivi al settore del turismo in Italia.

“Servono aiuti diretti e sostegno al turismo interno per hotel, ristoranti, agriturismi e per tutte le attività di ristorazione e ospitalità. È necessario creare un piano concreto di ripartenza, che preveda un fondo straordinario e un sistema di incentivi, che ci consenta di essere pronti ad affrontare quello che sarà il futuro del turismo in Italia. Si potrebbe avviare presto il turismo all’aperto, in condizioni di sicurezza. Occorre sostenere subito la riapertura di agriturismi e parchi naturali, sono le prime mete raggiungibili per un turismo di territorio, sicuro e sostenibile”.

È l’appello lanciato dal Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, dal Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo che ieri ha riaperto ai cittadini con ingressi contingentati, banchi a distanza di sicurezza e segnaletica orizzontale per gestire il percorso delle persone.

Anche Fondazione Campagna Amica e Federazione Italiana Cuochi hanno aderito alla campagna #ioviaggioitaliano, promossa da Pecoraro Scanio a sostegno del settore turistico italiano.

“#ioviaggioitaliano significa scegliere gli agriturismi, luoghi sicuri dove le famiglie possono passare le giornate all’aria aperta, ma significa anche riscoprire gli itinerari enogastronomici del nostro Belpaese, i prodotti dell’eccellenza italiana. Tra questi, i sigilli di Campagna Amica, il frutto del lavoro dei nostri agricoltori che stanno salvando la biodiversità tramandandola alle generazioni future” dichiara Carmelo Troccoli, Direttore della Fondazione Campagna Amica.

“#ioviaggioitaliano racchiude il bello e il buono dell’Italia. I nostri cuochi sono impegnati tutti i giorni per cucinare italiano con i prodotti gustosi e genuini dei nostri territori, dando valore al lavoro degli agricoltori e ponendo la massima attenzione sulla valorizzazione dei prodotti locali e sulle ricette tradizionali” afferma chef Alessandro Circiello, Portavoce nazionale della Federazione Italiana Cuochi.

