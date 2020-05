Maratona di beneficienza non stop contiamo fino a 100 mila

Share Facebook

In questi mesi è stata più volte segnalata la “buona influenza degli influencer”: le web personalities infatti sono quelle che più si sono date da fare per trasmettere impulsi positivi, nuove importanti regole quotidiane, e vere gare di solidarietà.

Quella che è in corso da mezzogiorno di venerdì 8 maggio è forse la più clamorosa…

Sono infatti ormai due giorni abbondanti che MATT & BISE, veri idoli dei più giovani, sono alle prese con una maratona non stop per raccogliere fondi per la CROCE ROSSA ITALIANA!

Matt & Bise, con l’aiuto di Manfredi Simonetti e con l’aiuto di una squadra a distanza – da Roma (Giulio Fattori), dalla Sicilia (ATOM), da Milano (Newtopia) – hanno pensato di cimentarsi in una challenge davvero da pazzi: contare fino a 100 mila.

I ragazzi sono in live streaming ininterrotta sul loro canale YouTube e ci resteranno fino a quando non avranno finito di contare.

Un’impresa tanto folle quanto bella, e non ha certo lasciato indifferenti!

Ad aiutarli nell’impresa sono intervenuti vari amici influencer, youtuber e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, che ‘danno i numeri’ insieme a loro. Abbiamo infatti visto intervenire nomi come FEDEZ, PAOLO BONOLIS, BEBE VIO, RUDY ZERBI, PAOLO RUFFINI, GABRY PONTE, CRISTINA D’AVENA…

Ma anche i “colleghi del web” SESPO & ROSALBA, GRETA MENCHI, MARYNA, GABRIELE VAGNATO, ROBERRYC, TOMMASO ZORZI, I THE SHOW, DENIS DOSIO, CECILIA CANTARANO… e tantissimi altri teen idol che anche in piena notte non hanno mai abbandonato Matt & Bise dando loro il cambio per concedere loro un po’ di riposo e intrattenere contando al loro posto i giovanissimi follower.

Sono infatti i più giovani il principale pubblico di questa maratona in diretta non stop: ragazzi italiani in età scolare per i quali anche la donazione di 1€ è un gesto significativo… e che hanno voluto lo stesso fare la propria parte permettendo di raggiungere per ora la cifra di 16.000€ (anche grazie all’intervento generosissimo e inatteso di STEPHAN EL SHAARAWY)!

La maratona, oggetto di oltre 1 milione di visualizzazioni totali, i ragazzi sono arrivati a contare fino a quasi 55.000: li attende ancora un lungo cammino, ma non lo percorreranno da soli, perché quando un’iniziativa è così lodevole la risposta c’è sempre!

La campagna di raccolta fondi è su Tiltify, la piattaforma #1 per il “livestram fundraising” che ha fra i suoi enti beneficiari accreditati proprio la Croce Rossa Italiana: il link della campagna appare durante tutto il corso della maratona dei ragazzi. L’intero ricavato viene accreditato in tempo reale alla Croce Rossa Italiana.

BIOGRAFIA

Matteo Pelusi (1993) e Valentino Bisegna (1993), in arte Matt & Bise, sono youtuber, tiktoker, intrattenitori e scrittori italiani.

Li abbiamo visti nei programmi televisivi Mediaset “#Estate”, “Chi ha incastrato Peter Pan”, “Tiki Taka” e “Ciao Darwin”, “Social Face #3”, “Fufforial”, “The Voice Of Italy”, ”Unboxing Time”.

O in libreria con il loro primo libro“Fuori dal web” (2015) che vende circa 50mila copie, e con “Una mamma per nemica” (2017) che ha superato le 30mila copie vendute, e nel 2018 con “Mamma ci siamo persi a New York (come imparare l’inglese nonostante Matt & Bise).”

Nel Guinness World Record (2016) per aver realizzato l’asta di selfie più alta del mondo.

Ma soprattutto sul loro canale Youtube, con varie serie web di grandissimo successo (fra cui le loro “MADE IN”, o i prank più esilaranti, i vlog dei loro viaggi o l’ultima stagione di “MOM’s HOUSE”, il format con protagonista la mitica Mamma Bise…), e da qualche mese anche su TikTok, dove hanno già raggiunto 1,3 milioni di iscritti al loro profilo. Questi sì che sono numeri…