SunrisePop dedica uno show a Lucio Dalla

Una puntata speciale dove le testimonianze degli ospiti racconteranno molto del profilo umano di Lucio, uno dei cantautori più amati della nostra canzone. Al talk show web parteciperanno in collegamento streaming: da “La casa di Lucio” in Bologna Andrea Faccani, (Presidente della fondazione “Lucio Dalla”), da Bologna Iskra Menarini (storica vocalist e cara amica di Lucio Dalla), da Roma Dario Ballantini (attore, comico e cantante ha portato in scena un spettacolo su Lucio Dalla), da Forlì Roberto Costa (musicista e storico bassista di Lucio Dalla) e da Cagliari Fabio Medda (documentarista e biografo amichevole di Lucio Dalla).

«Non lasciare mai il timone… Vai dove vuoi tu… Il vento non sarà mai il tuo padrone» Lucio Dalla (La frase è tratta dalla canzone ‘Controvento’, pubblicata per la prima volta nell’album ‘Angoli nel cielo’ del 2009)