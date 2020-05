FUORI DALL’HYPE è il disco della svolta per i Pinguini Tattici Nucleari, uscito ad aprile 2019 e rimasto per diversi mesi nella rosa delle prime 50 posizioni della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. I ragazzi sono ora attesissimi sui palchi dei palazzetti per il loro tour, prodotto da BPM Concerti, rinviato lo scorso febbraio a seguito delle disposizioni governative: un viaggio che partirà il 10 ottobre da Conegliano e arriverà poi a Milano (13 e 14 ottobre), Bologna (17 ottobre), Montichiari (23 ottobre), Firenze (24 ottobre), Torino (26 ottobre), Roma (28 ottobre) e Padova (30 ottobre). I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

