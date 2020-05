Share Facebook

Lewis Capaldi

Il 16 maggio su DICE TV uno speciale live stream in acustico per celebrare l’anniversario di “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, che sarà trasmesso direttamente dalla sua casa in Scozia.

Ticket disponibili dalle 19.00 di martedì 12 maggio (CEST) a questo link https://link.dice.fm/lewiscapaldi

Lewis Capaldi ha annunciato uno special live stream in acustico per celebrare l’anniversario di “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” per un’iniziativa in esclusiva su DICE, l’app di music ticketing e discovery,

Lo show nasce per supportare CALM (Campaign Against Living Miserably) – un movimento di assistenza che combatte contro la depressione e il suicidio.

I primi 750 fan che acquisteranno i biglietti, che saranno disponibili dalle 19.00 di martedì 12 maggio (CEST) qui https://link.dice.fm/lewiscapaldi,

riceveranno una Divinely Uninspired To A Hellish Extent t-shirt grazie alla collaborazione con ellesse.

La diretta e lo show acustico di Lewis Capaldi avranno luogo sabato 16 maggio alle 21.00 (CEST), esattamente un anno dopo l’uscita del suo primo album, che ha segnato un incredibile debutto per il cantautore.

Per la prima volta in assoluto, i fan saranno invitati all’interno della casa dei genitori di Capaldi a Bathgate, in Scozia, e deliziati con una performance acustica del suo debut album per intero, includendo le sue hit “Grace”, “Bruises”, “Hold Me While You Wait” e il singolo da numero 1 e disco di Platino “Someone You Loved”, che ha vinto un BRIT Award come “Song Of The Year” ai 2020 BRIT Awards.

Commentando lo show, Lewis ha detto: “Non posso credere che il mio debut album compirà un’anno prossima settimana!!! Non vedo l’ora di suonare e raccogliere fondi per CALM, che sta facendo cose incredibili per la salute mentale, non solo in UK ”.

Con oltre nove settimane al numero 1 delle classifiche, il debut album di Lewis Capaldi “Divinely Uninspired to a Hellist Extent” è diventato il disco più venduto dello scorso anno, certificato platino in sole 10 settimane ed è al momento l’album più venduto anche di questo 2020, ora certificato triplo platino, con vendite che si avvicinano al milione di copie. Dalla sua uscita non ha mai lasciato la top 10: un’impresa pazzesca.

DICE TV, l’app di ticketing che recentemente ha lanciato l’offerta di livestreaming, connette i fan con livestream presonalizzati, passando dallo stream di concerti a quello di festival e DJ sets, oltre che un’offerta di eventi di arte, cultura e lifestyle. Utilizzando il popolare algoritmo di discovery di DICE, che impara quello che ogni utente ama, DICE TV consiglierà gli show in arrivo apposta per lui.

ABOUT DICE

Nata a Londra nel 2014, DICE ha trasformato il modo in cui i fan scoprono e comprano i biglietti per gli eventi di tutto il mondo.

Da A$AP ROCKY a BICEP, da FKA Twigs al Primavera Sound Festival, da show emergenti agli artisti più grandi del mondo, DICE lavora con artisti, promoter e location di tutto il mondo. Oltre a una ricercata offerta musicale, DICE si occupa di eventi di arte, cultura e lifestyle.

Mentre la mission “get people out more” resta in stand-by, DICE rimane fedele ai principi fondamentali di Semplicità, Scoperta e Comunità e con il lancio di DICE TV che connette fans – che non possono uscire – con show in livestream personalizzati e eventi da remoto.

L’app è altamente personalizzabile per ogni fan, con una funzione “Discovery” che consiglia concerti in arrivo ed eventi apposta per lui. Mobile-first, l’app ferma i bagarini e protegge i fan.

DICE è in U.K, U.S.A., Francia, Italia, Spagna e Australia – e accessibile globalmente attraverso DICE TV.