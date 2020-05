Rinviata a data da destinarsi la nona edizione di Piano City Milano

Intanto, l’organizzazione ha annunciato oggi, lunedì 11 maggio, tramite la condivisione di un post suoi canali social di Piano City che è al lavoro per realizzare un evento simbolico di anticipazione del festival che si terrà online nei giorni in cui avrebbe dovuto esserci la rassegna musicale, il 22, 23 e 24 maggio.

Le nuove date del festival di pianoforte più atteso dell’anno, che porta oltre 400 concerti gratuiti in tutta la città milanese e non solo, saranno presto comunicate.