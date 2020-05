Ultima puntata di “Belli in casa” di Paolo Belli

Share Facebook

PAOLO BELLI “Belli in Casa”

Il web-show dove è obbligatorio ridere, cantare, parlare e…pensare

Ultima puntata in tempo di “lockdown” sabato 16 maggio alle 21 in diretta su Facebook e YouTube

Tema: “Ritorno al Futuro”

OSPITI Roberto Mancini,

Anna Lupini, Davide Desario e Danilo da Fiumicino

15 maggio 2020 – Roberto Mancini ospite di “Belli in Casa”. Il CT della Nazionale Italiana di Calcio si unisce al “salotto virtuale” di Paolo Belli nell’ ultima puntata serale della trasmissione in periodo di “lockdown”, in onda sabato 16 maggio alle ore 21. Mancini non sarà l’unico ad intervenire in diretta: saranno infatti presenti, come sempre in collegamento da casa, i giornalisti Davide Desario ed Anna Lupini e lo speaker radiofonico Danilo da Fiumicino. Il tema della serata è “Ritorno al Futuro”: come sarà la nuova normalità? Come affronteremo il nostro quotidiano? Sarà molto interessante scoprire le risposte e le idee che scaturiranno dalla chiacchierata fra Paolo ed i suoi ospiti.

Il prossimo appuntamento con “Belli in Casa” sarà anche l’occasione per rivivere gli ultimi 2 mesi di trasmissione e riproporre al pubblico una sorta di “best of”: spazio quindi ai momenti più divertenti, agli interventi più significativi e ai tantissimi ospiti che hanno preso parte allo show, ricordiamo fra gli altri Giorgio Panariello, Giancarlo Magalli, Matilde Brandi, Tosca D’ Aquino, Carolyn Smith, Veronica Maya, Mario Biondi, Mattew Lee, Marco Ligabue e Roy Paci.

“Belli in casa” è il web show che ha tutti gli ingredienti di un programma TV di prima serata: interventi in diretta da casa di volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport che si alternano a contributi video e all’ immancabile la musica live, affidata a Thomas Romano e Francesco Guerra, musicisti e amici che accompagnano Paolo in questa bella avventura. Spazio anche agli spettatori da casa che possono intervenire inviando messaggi che vengono trasmessi in diretta sullo schermo e letti in tempo reale da Paolo e dai suoi amici.

LO SHOW

“Belli in Casa” è lo show ideato e condotto da Paolo Belli, Duccio Forzano, uno fra i più grandi registi della TV italiana, Thomas Romano e Francesco Guerra. La regia è di Matteo Forzano, autori della trasmissione Duccio Forzano, Alberto Di Risio, Lorena Guglielmucci e Fabrizio Brocchieri. Partecipano ad ogni puntata alcuni fra i tantissimi amici del cantante e conduttore. Viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Paolo Belli Ufficiale” e sul canale YouTube “paolo belli”.

DOVE VEDERE “Belli in Casa” in diretta:

Facebook https://www.facebook.com/paolobelliufficiale/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7kZnCLJyLAOQCvBS4SWSEQ