Gaia è l’artista femminile più ascoltata in radio

“Nuova Genesi” rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua “nuova genesi” appunto.

Ma non finisce qui…venerdì 22 maggio uscirà “Nuova Genesi” (Sony Music Italy), la nuova versione dell’album “Genesi” arricchita da tre brani inediti che sarà disponibile in digitale e nella versione fisica (anche in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna)