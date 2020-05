Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2020 del “Blues Camp”

Con la sua Blues Kids Foundation ha fatto il giro del mondo, da Londra a Tokyo, da Nashville a Memphis, da Cuba al Brasile, e persino in Francia e Italia. Il progetto del “Blues Camp” punta a promuovere la musica Blues tra i giovani, con l’obiettivo di focalizzare l’interesse sociale, attraverso l’educazione (pedagogia, didattica) la letteratura e la musica. Le lezioni saranno integrate con letture supplementari, film, registrazioni audio e dimostrazioni pratiche. Il Blues Camp è progettato per creare un impatto diretto sulla vita dei ragazzi nel mondo Blues, sperimentare questa possibilità di arricchimento culturale in un ambiente organizzato e ricco di energie.

