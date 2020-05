Senhit rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2021

Share Facebook

Twitter

Pinterest

SENHIT rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest nel 2021!

La conferma è stata data dall’artista stessa all’interno del programma internazionale “EUROPE SHINE A LIGHT”, pensato da EBU e da NOS per rendere omaggio agli artisti che avrebbero partecipato all’Eurovision Song Contest 2020, che è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria.

Durante il programma è stato anche confermato che l’edizione 2021 l’evento televisivo musicale più visto al mondo si terrà di nuovo a Rotterdam presso la Ahoy Arena.

San Marino RTV e Senhit condividono un profilo internazionale che quest’anno, grazie al successo virale del brano “FREAKY!” apprezzato in tutto il mondo eurovisivo, si è confermato una carta vincente.

“Freaky!” è un inno alla libertà pieno di energia, prodotto da Gianluigi Fazio e scritto dallo stesso Fazio con gli hit maker danesi Henrik Steen Hansen & Nanna Bottos. Un singolo con una forte carica electro pop e un groove funky, che lo rendono molto attuale e in linea con il percorso artistico di Senhit, una celebrazione della libertà di vivere fuori dagli schemi, senza preoccuparsi dei pregiudizi. Il video di “Freaky!” con la regia di Luca Tommassini https://youtu.be/PwXZANv3zgw.

San Marino RTV ha quindi deciso di puntare ancora una volta sulla cantante italo eritrea, nata e crescita a Bologna: sulla sua capacità di conquistare il pubblico, che sia da un palco o dallo schermo di uno smartphone, sulle sue doti non solo canore ma anche di attrice, grazie agli anni di esperienza in musical internazionali, sulla sua grande energia e positività!

«Avevamo in mente grandi progetti per quest’anno e, nonostante la cancellazione della gara, c’è stato lo stesso un grande lavoro di squadra in queste settimane, che ci ha permesso di continuare a far sentire l’energia della musica a tutta l’Europa! Perciò sono fiduciosa e ancora più felice di avere davanti tanti mesi per lavorare con tutto il team all’edizione del prossimo anno. Sono entusiasta di essere stata richiamata in rappresentanza di San Marino a Eurovision Song Contest 2021 e pronta a portare tutta la mia grinta su quel palco!» afferma Senhit.

«Sono molto contento della conferma di Senhit. Era giusto portare a termine il percorso iniziato così bene quest’anno. Questo periodo – così difficile – ha rafforzato i nostri rapporti non solo con la Senhit artista ma anche e soprattutto con la Senhit persona. Siamo pronti a ricominciare per Rotterdam 2021» afferma Alessandro Capicchioni, Head of Delegation San Marino RTV.

Intanto Senhit e Luca Tommassini, creative director che l’avrebbe accompagnata quest’anno all’Eurovision Song Contest 2020, hanno regalato ai fan eurovisivi una divertente coreografia del brano “Freaky!”, che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti che la cantante avrebbe portato sul palco (qui il video tutorial: www.instagram.com/tv/B-Rhbe0ISfA/?igshid=1pud9xpacqe3i).

Tra i personaggi che si sono cimentati nella coreografia: Paola Barale, Claudia Gerini, Justine Mattera, la ballerina statunitense Autumn Miller, la coreografa, giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, Anastasia Kuzmina e Vera Kinnunen sempre da Ballando con le stelle e Carmit Bachar delle Pussycat Dolls.

Inoltre Senhit ha ideato e lanciato sulla sua pagina Instagram la challenge #hugforesc2020 con l’intento di coinvolgere tutti i concorrenti dell’edizione cancellata in un virtual hug. Il primo nominato è stato Blas Cantò per la Spagna, al momento la catena ha coinvolto anche Cipro, Norvegia, Svezia, Svizzera, Germania, Bulgaria, Romania, Lituania, Islanda, Australia, Portogallo, Paesi Bassi, Grecia, Malta, Italia, Regno Unito, Irlanda, Macedonia del Nord, Azerbaigian e Russia!