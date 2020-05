L’edizione 2020 del festival IDAYS è stata cancellata

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher e sulla lista degli show per cui il voucher richiesto sarà spendibile, visitare le pagine:

I biglietti dell’edizione 2020 saranno validi per l’edizione 2021. Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, in base all’art. 88 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge il 24 Aprile 2020), potrà ottenerlo richiedendo un “voucher”. Il Voucher sarà di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 18 giugno 2020.