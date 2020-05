Madonna il nuovo singolo “I Don’t Search I Find”

Share Facebook

Dopo l’impronta latina di “MEDELLIN” insieme a MALUMA (disco d’Oro in Italia, Top 10 nella classifica radio, oltre 49 milioni di stream su Spotify e 46 milioni di visualizzazioni su YouTube), il tocco hip-hop di “CRAVE” in collaborazione con SWAE LEE e la ballad “I RISE”, MADONNA torna in radio con il nuovo singolo dance “I DON’T SEARCH I FIND”.

Il brano è tratto dall’ultimo album “MADAME X” e si è posizionato persino al #1 nella Dance Club Songs Chart di Billboard.

Disponibile anche l’EP “I DON’T SEARCH I FIND (Remixes)”, recentemente uscito, che ha raggiunto il #1 della classifica degli album su iTunes in Italia.