La 38a edizione di “Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest” si svolgerà

Share Facebook

Twitter

Pinterest

E’ ufficiale: la 38a edizione di “SPORT MOVIES & TV – MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST”, Finale Mondiale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, si svolgerà regolarmente nonostante l’emergenza del coronavirus abbia causato il posticipo di numerosi Festival.

Il Comitato Esecutivo della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani e riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 121 Nazioni affiliate, ha deliberato che Milano (Italia), ospiterà la Finale dal 7 al 10 Novembre 2020 all’insegna della slogan “Ripartiamo con lo sport e la cultura”.

Una edizione diversa per il covid-19, con misure di sicurezza, distanziamento sociale nei punti di proiezione presso il Palazzo di Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1) sede del Festival con Cerimonie Ufficiali a cui interverranno famosi personaggi tra cui campioni olimpici e mondiali, registi e produttori, attori, etc.

Il Comitato Organizzatore di “SPORT MOVIES & TV – MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” sta valutando inoltre la possibilità di utilizzare la tecnologia con proiezioni di alcune opere in concorso sulla piattaforma Mediasilo in modalità 2.0 e on-line sul sito della FICTS www.sportmoviestv.com, con una finestra dedicata alle testimonianze e agli interventi dei protagonisti, dei registi e produttori delle opere in concorso collegati in streaming dai 5 Continenti.

L’evento costituisce una considerevole “vetrina mondiale” per Network mondiali (tra cui i rappresentanti dei 1.725 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo e dei new media attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. in una delle 7 Sezioni competitive: 1) Spirito Olimpico, 2) Documentari, 3) Paralympics, 4) Sport & Società, 5) Movies, 6) Movies & Tv football, 7) Tv e weblog. Saranno selezionate 50 opere di cui 20 Anteprime Mondiali.

Una kermesse di cinque giorni di Tv, Cinema, Comunicazione e Cultura sportiva in cui si alterneranno, sullo schermo e on-line, star dello sport come CR7, Messi, Edin Dzeko, Vladimir Petrov, Alina Kabaeva, Usain Bolt, Sebastian Vettel, Roger Federer con una nuova formula (documentari, reportage, spot, fiction, cartoon, etc. con lo sport protagonista) attraverso Meeting, Mostre (tra cui “Da Beijing 2022 a Milano-Cortina 2026” e 100 Cimeli Olimpici di tutti i tempi), Workshop, Presentazioni editoriali, Attività ed Esibizioni ed uno spazio “Ragazzi…in gamba” per i giovani selezionati tra i 42.000 partecipanti di 63 Scuole che hanno dato vita all’attività “Lo sport in casa”. Per i più giovani, è prevista una speciale Sezione riguardante i Cartoon.

Iscrizioni aperte dal 18 Maggio.

Il Regolamento ufficiale è disponibile su: http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2020.pdf.

La Scheda d’iscrizione: http://www.fictsfederation.it/festivalform.doc.

E’ possibile inviare le produzioni anche attraverso la piattaforma Film FreeWay nella pagina dedicata al Festival https://filmfreeway.com/SportMoviesTv.