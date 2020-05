Torna Mondo Marcio con il singolo “Adderall”

Share Facebook

Questa quarantena mi ha costretto a guardare lati di me che non avevo mai preso in considerazione prima. Ho messo in discussione tutte le mie dipendenze,

a cominciare da quelle personali. Scrivere per guarire è sempre stata la mia terapia.”

(Mondo Marcio)

Torna MONDO MARCIO, il primo apripista del genere urban in italia con l’album Solo Un Uomo (2006), con un nuovo singolo dal titolo ADDERALL, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali insieme alla b-side IDOLO.

Il brano vanta la collaborazione con Shroom, produttore per J Cole, Eminem e Ari Lennox, con cui è scattata immediatamente una grande sintonia:

“Con Shroom è nata subito un’intesa molto forte. Ci siamo conosciuti in un sushi di New York durante una delle mie trasferte nella grande mela. Gli ho raccontato del nuovo sound al quale stavo lavorando, un mondo musicale che avesse le melodie di 6Lack e The Weeknd , senza però perdere l’attitudine street alla Mobb Deep. Abbiamo sentito alcune produzioni insieme e quando siamo arrivati a quella che poi sarebbe diventata Adderall, gli ho detto “Fermati!”. È stato tutto molto naturale.”, afferma MONDO MARCIO.

Con ADDERALL si apre un nuovo capitolo del percorso artistico del rapper, che continua a raccontare il proprio vissuto attraverso le canzoni.

La scrittura come forma di comunicazione, come valvola di sfogo. La scrittura come terapia per una storia d’amore maledetta, per un rapporto che diventa una dipendenza, una sostanza senza la quale si sta male.

Parla in prima persona e fa riferimento a sè stesso MONDO MARCIO che, costretto in quarantena nelle quattro mura di casa, si guarda nuovamente dentro e si rimette, ancora una volta, in discussione.

Lo fa attraverso una canzone che denuncia la velocità, la superficialità, l’inganno estetico dei rapporti odierni nati nell’era del social dating, in cui tutto accade alla velocità di un click. Parla di un un amore che nasce come romantico e positivo, ma che si trasforma in una forma di possessione.

MONDO MARCIO nel brano si racconta mantenendo fede al suo stile, da sempre controcorrente, con un flow che, sin dai suoi esordi nel 2006, l’ha contraddistinto come un fuoriclasse in questo genere musicale.

Con ADDERALL ritorna la voce fuori dal coro di MONDO MARCIO: diretta, consapevole e senza mezzi termini.

La pubblicazione di ADDERALL è accompagnata dalla b-side IDOLO.

È lo stesso MONDO MARCIO a spiegare come è nata questa idea: “Adderall è il singolo che volevo fare uscire, Idolo è un pezzo che mi sono divertito a fare in questi giorni di quarantena. Mi piaceva molto l’idea dei B-Side, si usava quando uscivano i singoli in vinile: un’occasione per i fan per scoprire le due anime dell’artista, e un modo per noi cantanti di spaziare e creare questa musica per il piacere di farla, piuttosto che solo

per raggiungere i primi posti in classifica. Ho sempre pensato che la scrittura debba essere stimolante per me, e per che mi ascolta.”

