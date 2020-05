Sal Da Vinci fuori il video di “Viento”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il brano, che sarà disponibile da venerdì 29 maggio sulle maggiori piattaforme digitali, anticipa il nuovo attesissimo progetto di inediti del cantautore

È online da oggi il video di “VIENTO” (Cose Production), il nuovo brano di SAL DA VINCI, che sarà disponibile da venerdì 29 maggio sulle maggiori piattaforme digitali e digital download e che anticipa l’attesissimo progetto di inediti del cantautore napoletano.

Il video di “Viento” è un alternarsi di immagini in studio durante la realizzazione dell’album.

Una storia d’amore trasportata dal Vento è una storia che non ha testimoni, non ha futuro, non ha colori né suoni, eppure è una forza dirompente che può sradicare gli alberi più imponenti, scalare le montagne, scavalcare gli anni ed entrare con la freddezza e il cinismo della Bora fino al cuore più impenetrabile.

Il vento, quindi, che non può essere raccontato o spiato, è invece libero di spiare e raccontare, diventando poesia: i suoi versi scorrono nei vicoli di una città come Napoli, l’unica al mondo in grado di catturarlo e farlo diventare parte dei suoi suoni armoniosi, insieme alla sua lingua antica. Un omaggio all’amore e anche alla tradizione letteraria Napoletana che, scrivendo d’’o Viento, tocca la poesia di Ernesto Murolo al mito di Pino Daniele, quasi a ricordare che i grandi uomini continuano a sussurrare nelle orecchie di tutti le loro indimenticabili parole, proprio come fa il vento.

«Da sempre ciò che scrivo rappresenta il mio stato d’animo, molto spesso lo faccio di getto ovunque mi trovi. Questo nuovo progetto è la dimostrazione che la fantasia, la creatività e la determinazione possono generare le cose belle di cui è fatto il mondo! Ho iniziato a scrivere circa due anni fa e, mentre sviluppavo melodie che avrebbero potuto aiutarmi a raccontare l’amore nelle sue forme e sfaccettature, allo stesso tempo giravo in teatro con i miei spettacoli, ricchi di storie vere e di grandi sentimenti attraverso i quali si trovano le ispirazioni. Ogni sera una faccia diversa, ogni sera un abbraccio diverso, ogni sera un amore che nasce e che a volte può anche finire…». E continua: «Il brano “Viento” è una melodia senza tempo, una storia senza fine, un cuore nel passato e la ricerca a due passi dal cuore… Sì, il posto migliore per raccontare i sentimenti, fuori alla porta del cuore che prima o poi qualcuno aprirà. Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori, il primis Adriano Pennino con il quale condivido da tempo il mio cammino artistico musicale, arrangiatore di questo nuovo progetto, e tutti i miei amici coautori; Maurizio Fabrizio, Vincenzo Incenso, Guido Morra, Vincenzo D’agostino, Luca Sala… Buon ascolto a tutti!»

Sal Da Vinci sta preparando per il suo pubblico una bellissima sorpresa che lo vedrà impegnato nella prossima stagione televisiva.