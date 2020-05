Laura Pausini insieme a OHM live (one humanity live) per un’umanità connessa

Share Facebook

Venerdi 29 maggio una maratona di 24 ore dalle h. 18.00 disponibile su youtube, facebook, igtv, tiktok

Dovremo ripartire ma non possiamo permetterci di dimenticare nessuno. Dopo essersi schierata in prima linea nella difesa dei lavoratori del mondo dello spettacolo Laura Pausini aderisce al progetto OHM Live donando una sua performance unica: il brano La soluzione, tratto dall’album “Fatti sentire”, in versione italiana e spagnola.

OHM LIVE, One Humanity Live, è un’iniziativa nata per collegare milioni di persone e raccogliere fondi per le organizzazioni di aiuti globali che combattono la pandemia. Una maratona di 24 ore che vedrà uniti e connessi i 5 continenti. Un vero e proprio evento globale che, oltre a Laura, vedrà la partecipazione di oltre 150 star mondiali tra cui grandi nomi della musica internazionale come Dua Lipa, Miguel Bosé, Jason de Rulo, Becky G, Maluma, Nicky Jam e molte icone di cinema, sport, arte, moda, salute e benessere con l’unico scopo di unire il mondo in una sola voce con un messaggio di unità, speranza e positività.

L’evento si terrà in associazione con l’SDG Impact Fund delle Nazioni Unite e la Global Gift Foundation. Tutti i proventi del Constellation Dream Fund saranno destinati a organizzazioni come Global Gift Foundation, Medici senza frontiere, Dubai Cares, Croce Rossa Internazionale, Red Crescent e FromU2Them.

È in un momento di necessaria distanza che dobbiamo sentirci più vicini che mai; OHM è un luogo di incontro per artisti profondamente diversi fra loro per storia e provenienza uniti dall’idea di fare del bene; non solo a livello locale ma internazionale.

L’evento avrà inizio venerdi 29 maggio a partire dalle ore 18.00, sulle piattaforme Youtube, Facebook, IGTV, TikTok.