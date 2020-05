Mudhoney nuova data venerdì 8 ottobre 2021

In definitiva i Mudhoney sono – senza retorica – la band che ha veramente reso possibile l’ascesa del movimento grunge dei primi anni ’90 prima ancora di nomi del calibro di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, il gruppo già dal 1988, ha contribuito a portare in primo piano questo genere che ha lasciato un marchio indelebile nella storia della musica rock.

