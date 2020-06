Alma da venrdì 12 giugno con “LA Money”

Share Facebook

Il brano è tratto dal suo album di debutto già disponibile in digitale

“HAVE U SEEN HER?”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 12 giugno, “LA Money”, il nuovo singolo della popstar finlandese ALMA.

Il brano, prodotto da Digital Farm Animals e Andrew Wyatt e contenuto nel suo album di debutto già disponibile in digitale, “HAVE U SEEN HER?”, è una traccia molto personale caratterizzata da un testo schietto e da una melodia up-tempo e rappresenta appieno lo stile del suo progetto discografico.

In merito a “LA Money” la cantautrice ha dichiarato: “Questo pezzo è il cuore dell’intero album. Racconta di un momento preciso della mia vita in cui mi sentivo come se fossi in un posto dove non volevo stare, facendo musica che non volevo fare, e in cui tutti mi dicevano che mi sbagliavo. Scrivere “LA Money” è stato come una liberazione, dopo averlo fatto ogni cosa ha iniziato a girare per il verso giusto. Ho capito che dovevo andare avanti, fare musica che mi rendeva felice e vivere la mia vita come volevo”.

L’album “HAVE U SEEN HER?”, che è stato prodotto da Justin Tranter (Justin Bieber, Julia Michaels, Britney Spears, Gwen Stefani) contiene, oltre a “LA Money”, i singoli “Bad News Baby” e “Worst Behaviour” feat. Tove Lo, e brani emozionanti e d’avanguardia come “Final Fantasy” e “My Girl”. Il disco è una vera esplosione di sensi.

Alma è anche un’autrice unica e talentuosa che ha guidato una nuova ondata femminile che ha molto da dire attraverso la musica. Impegnata, determinata e lungimirante, nei suoi testi affronta temi che vanno dai diritti delle donne, all’accettazione del corpo, dalla sessualità alla depressione, dal consumo di droga all’ansia. Le sue innegabili doti nella scrittura l’hanno fatta diventare una delle più richieste da popstar del calibro di Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Ray, Charli XCX, Tove Lo e molti altri.