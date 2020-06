“L’ultimo viaggio di Billie” dello scrittore e chitarrista Reno Brandoni

Share Facebook

In “L’ultimo viaggio di Billie” lo scrittore e chitarrista Reno Brandoni rievoca la straordinaria parabola umana e artistica della cantante di Baltimora. L’infanzia travagliata, il riscatto attraverso la musica, il coraggio di denunciare i linciaggi contro i neri con la canzone Strange Fruit.

Una leggenda della musica, ma anche una paladina dei diritti civili che aveva provato sulla sua pelle il dramma della discriminazione razziale. La straordinaria parabola umana e artistica di Billie Holiday ispira L’ultimo viaggio di Billie: racconto per ragazzi dello scrittore e chitarrista Reno Brandoni, con le illustrazioni di Chiara Di Vivona, voce narrante Debora Mancini e tracce audio online, per la collana Curci Young delle Edizioni Curci in collaborazione con Fingerpicking.net.

L’infanzia travagliata, il riscatto attraverso la musica, il coraggio di denunciare i linciaggi contro i neri con una canzone, Strange Fruit, che diventerà l’inno della protesta per i diritti civili di un’intera generazione: tutta la vita di Billie Holiday (Baltimora 1915-New York 1959) è segnata da drammatiche vicende personali e familiari. In queste pagine Reno Brandoni ne rievoca i momenti salienti in modo delicato e toccante, immaginando che sia lei stessa, anziana, a ritrovare i ricordi per confidarli a una bambina che a prima vista sembrerebbe la sua nipotina…

Un ritratto vivo e palpitante anche grazie alle poetiche illustrazioni di Chiara Di Vivona e alle tracce audio online con l’intensa interpretazione del testo dell’attrice Debora Mancini e le musiche originali scritte da Reno Brandoni.

Reno Brandoni negli anni ’80 ha collaborato con i più importanti chitarristi dell’epoca come Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker, Dave Van Ronk. Nel 2000 ha fondato il sito web Fingerpicking.net, che ha incontrato il favore di migliaia di chitarristi. Ha pubblicato molti cd (Bluesando, Zingarom, Yelda, Indifeso, Anema e Corde) e con Fingerpicking.net ha pubblicato i libri Open Tuning Basics e Come suonare la chitarra Fingerpicking, ha curato la collana “Classic” dedicata alla trascrizione dei manuali di chitarra classica in tablatura. È ideatore della serie di chitarre per fingerpicking “Effedot” e ha fondato la rivista specializzata “Chitarra Acustica”. Per Edizioni Curci nella collana Curci Young in collaborazione con Fingerpicking ha pubblicato i racconti per ragazzi: Il re del blues, La notte in cui inventarono il rock, Una classica serata jazz, Filastrocche per sentirsi grandi.

Chiara Di Vivona ha illustrato opere per diversi editori e insegnato Fumetto e Illustrazione in corsi e laboratori per bambini e ragazzi, si occupa anche di grafica pubblicitaria. Vive e lavora a Grosseto. Per le Edizioni Curci firma le illustrazioni dei volumi: Django. La leggenda del plettro d’oro, Halloween Party, Il re del blues, La notte in cui inventarono il rock, Una classica serata jazz.

Debora Mancini è attrice comica e drammatica, diplomata in pianoforte e musicologia. Tra gli impegni artistici: lo spettacolo Tempo di Chet! con Paolo Fresu, regia Leo Muscato; lo spettacolo-evento Spaesaggi con Giorgio Albertazzi, il film tv I nostri figli, le fiction 48 ore, Terapia d’urgenza, le sit-com Love bugs 3, Neurovisione 1 e 2, i programmi Cuork e Assenza di segnale, la conduzione di Caffè Teatro Cabaret, la partecipazione al programma Beauty Farm su Rmc. Voce per i programmi Notturni e Lampi su Radio Lifegate. Ha insegnato Dizione e fonetica italiana al Conservatorio “Verdi” di Milano. Direttrice artistica dell’Associazione RealtàDeboraMancini.