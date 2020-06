Ghali “Good Times” al primo posto della classifica Earone Airplay Radio

Un 2020 sempre più nel segno di Ghali e della sua Good Times. Il brano si conferma un fenomeno inarrestabile e colleziona ulteriori riconoscimenti: già certificato Disco di Platino, per la sesta settimana Good Times è al primo posto della chart EarOne Airplay Radio, rimanendo la canzone più trasmessa dalle radio italiane, oltre ad essere in vetta alla classifica singoli FIMI/FGK.

