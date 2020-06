“Chromatica” debutta al primo posto della classifica italiana album e vinili

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Nel disco

il singolo “STUPID LOVE”

Successo radiofonico arrivato in vetta alla classifica Earone

il nuovo singolo con ARIANA GRANDE “RAIN ON ME”

Dopo 1 settimana già tra i brani più programmati dalle radio italiane

e le collaborazioni con ELTON JOHN e le BLACKPINK

Milano, 5 giugno 2020. Il nuovo album di LADY GAGA “CHROMATICA” debutta oggi al 1mo posto della classifica italiana di vendita sia album che vinili confermando il successo della cantante e autrice italoamericana.

L’album, prodotto da BloodPop®e Lady Gaga, aveva registrato al debutto ottimi risultati su tutte le piattaforme digitali.

“CHROMATICA” (Virgin Records Italy/ Universal Music Italia) riporta Gaga al successo discografico dopo i risultati straordinari ottenuti con il film “A STAR IS BORN” (che le è valso anche un premio Oscar per il brano inedito della colonna sonora “SHALLOW”).

“CHROMATICA” contiene tre soli featuring: Elton John, Blackpink e Ariana Grande.

Il duetto con Ariana Grande in “RAIN ON ME”, già tra i brani più programmati dalle radio italiane, è la prima collaborazione tra le due artiste multiplatino e ha segnato il miglior debutto nella Global Chart di Spotify del 2020.

Il brano ha raggiunto la 1° posizione di Spotify nella Global Chart e nella Chart Usa e nella classifica iTunes di 29 paesi così come nella Apple Global Chart.

“RAIN ON ME” ha segnato anche il record per il maggior numero di stream in un giorno per una collaborazione femminile nella storia di Spotify.

Il video, in una settimana, a superato quota 82 milioni di views.

Il primo singolo tratto dal disco “STUPID LOVE” ha segnato ottimi risultati sia in digitale (è la 16ma canzone di Lady Gaga ad entrare nella Top Ten della Billboard Chart) che in radio.

Il video, visibile qui http://smarturl.it/StupidLove, è stato girato interamente con un iPhone 11 Pro e ha superato quota 90 milioni di views.

Nella settimana d’uscita, sia “Stupid Love” che “Rain On Me” sono tra i brani più suonati dalle radio italiane: “stupid Love” dopo 13 settimane è ancora in Top15 e “Rain On me” ha debuttato nella Top35.

Una collaborazione inedita anche quella tra Miss Germanotta e le BLACKPINK in “SOUR CANDY” (http://smarturl.it/SourCandy).

Questa la tracklist completa di “CHROMATICA”.

“Chromatica I” “Alice” Stupid Love” “Rain On Me” (with Ariana Grande) “Free Woman” “Fun Tonight” “Chromatica II” “911” “Plastic Doll” “Sour Candy” (with Blackpink) “Enigma” “Replay” “Chromatica III” “Sine From Above” (with Elton John) “1000 Doves” “Babylon”

Questi i crediti del Disco:

Chromatica I – Produced by: Morgan Kibby, Lady Gaga // Written by: Lady Gaga, Morgan Kibby

Alice – Produced by: BloodPop®, Axwell, Klahr // Written by: Lady Gaga, Axel Hedfors, Johannes Klahr, Justin Tranter, Michael Tucker

Stupid Love – Produced by: BloodPop®, Tchami, Max Martin (Co-Producer) // Written Lady Gaga, Martin Joseph Leonard Bresso, Ely Weisfeld, Michael Tucker, Karl Martin Sandberg

Rain On Me (with Ariana Grande) – Produced by: BloodPop®, BURNS and assisted by Tchami (Additional Producer) // Written by: Lady Gaga, Michael Tucker, Matthew Burns, Nija Charles, Rami Yacoub, Martin Joseph Leonard Bresso, Ariana Grande, Alexander Ridha

Free Woman – Produced by: BloodPop®, Axwell, Klahr // Written by: Lady Gaga, Michael Tucker, Axel Hedfors, Johannes Klahr

Fun Tonight – Produced by: BloodPop®, BURNS // Written by: Lady Gaga, Matthew Burns, Rami Yacoub, Michael Tucker

Chromatica II – Produced by: Lady Gaga, Morgan Kibby // Written by: Lady Gaga, Morgan Kibby

911- Produced by BloodPop®, Madeon // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Hugo Pierre Leclercq, Justin Tranter

Plastic Doll – Produced by BloodPop®, Skrillex // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Sonny Moore, Rami Yacoub, Jacob “JKash” Hindlin

Sour Candy (with BLACKPINK) – Produced by BloodPop®, BURNS // Written by Lady Gaga, Matthew Burns, Rami Yacoub, Madison Emiko Love, Park Hong- jun, Michael Tucker

Enigma- Produced by BloodPop®, BURNS // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Matthew Burns, Jacob “JKash” Hindlin

Replay – Produced by BURNS // Written by Lady Gaga, Matthew Burns, Rami Yacoub, Michael Tucker

Chromatica III – Produced by Lady Gaga, Morgan Kibby // Written by Lady Gaga, Morgan Kibby

Sine From Above (with Elton John) – Produced by BloodPop®, BURNS, Axwell, Klahr, Liohn and assisted by Rami Yacoub (Additional Producer) // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Elton John, Axel Hedfors, Johannes Klahr, Rami Yacoub, Richard Zastenker, Ryan Tedder, Sebastian Ingrosso, Benjamin Rice, Vincent Ponte, Salem Al Fakir, Matthew Burns

1,000 Doves- Produced by BloodPop®, Tchami // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Martin Joseph Leonard Bresso, Rami Yacoub

Babylon- Produced by BloodPop®, BURNS and assisted by Tchami (Additional Producer) // Written by Lady Gaga, Michael Tucker, Matthew Burns

ladygaga.com

Dicono di “CHROMATICA”

“Con “Chromatica” cambia ancora. Sulla cover torna Lady Gaga eccessiva: una nuvola di capelli rosa e un costume metal-medievale. La pop-dance riprende il centro dalla visione” CORRIERE DELLA SERA

“Arriva, anzi torna, Lady Gaga e si scatenano le iperboli. […] Lady Gaga pubblica il suo miglior disco dai tempi di “Born This Way”. […]

A 34 anni S. J. A. Germanotta è la Lady Gaga che forse anche lei ha sempre sognato di essere. Protagonista. Riconoscibile. E libera, soprattutto” IL GIORNALE

“La vera forza di “Chromatica” è che Gaga non cerca improbabili invenzioni dopo anni di diversificazione e la conquista di palcoscenici diversi; dal Super Bowl all’Oscar per “A Star is Born”, l’artista è sempre più poliedrica e brava” LA STAMPA

“Il nuovo album della Germanotta è un ritorno alla voglia di ballare, quasi un esorcismo per i giorni della pandemia. […] Un nuovo album per dimostrare di essere ancora la regina del mainstream” IL MATTINO

“[…] Ci pensa il nuovissimo “Chromatica” a far saltare i “little monsters” dell’eroina di “Stupid Love” dalle sedie, riportando la sovrana sulla pista da ballo con 16 potenziali hit iper-ritmate da sparare a tutto volume” QN

“Il crossover come codice genetico, l’insicurezza come dinamo per sfidare il mondo” IL SECOLO XIX

“Qui si balla sempre, anche se le discoteche sono chiuse” IL MESSAGGERO

““Chromatica” promette un’apoteosi di colori contro la vita in bianco e nero. […] L’obiettivo è a suo modo ambizioso: prendere suoni più o meno dozzinali nella galassia house e personalizzarli con il marchio Gaga” REPUBBLICA.IT

“Vuole tornare a casa. Anzi no, vuole essere portata nel paese delle meraviglie. Vuole che tu le faccia compagnia. Anzi no, preferisce restare da sola. Un attimo prima ride, l’attimo dopo piange. Ora ha voglia di ballare. Ora, invece, è depressa. Bentornati nel mondo di Lady Gaga”. ROCKOL.IT

“Dopo questo check-in dei passeggeri a suon di dance, Lady Gaga è salita alla guida dell’aereo per un volo destinato a rimanere nella storia della discografia. […] Nessuna ballad, solo canzoni dance, un viaggio all’insegna dell’amore e della ricerca di sé stessi, benvenuti su “Chromatica”, qui è tutto bellissimo” SKY TG 24.IT

“Alla fine “Chromatica” è davvero un mondo pieno di colori, spesso sfacciatamente accesi per nascondere qualcos’altro. […] un album da non liquidare semplicisticamente, perché il meglio lo racchiude nelle pieghe più nascoste”. TGCOM24.IT

“[…] Sebbene sia un album universale, non è impersonale. Invece di riempirlo con inni pieni di amore, dolore o resilienza, Gaga racchiude quasi tutte le canzoni con sottili sfumature delle sue vulnerabilità. […] Con “Chromatica”, Gaga ha offerto di nuovo quell’elisir – una fuga dance-pop estiva di altissima qualità – in un momento in cui ne abbiamo veramente bisogno”. BILLBOARD.IT

“Alle orecchie dei vecchi fan, “Chromatica” suona nuovo e assieme familiare. È Gaga in versione electro-pop, una specie di aggiornamento delle atmosfere di “Poker Face” e “Just Dance” con in più un’influenza marcata della house che del resto sta alla base dello stile della cantante” ROLLING STONE.IT

“Regina non solo della dance pop, ma anche di stile, Lady Gaga, a 12 anni dal suo debutto, continua a stupire i fan. I suoi look, da quelli sfoggiati nel primo album “The Fame” fino agli ultimi di “Chromatica”, la raccolta musicale appena uscita, sono un elogio alla trasformazione e a quella moda che si fa arte” FANPAGE.IT

““Chromatica” è un disco coeso, nonostante i numerosi produttori e autori coinvolti, con brevi brani pop che strizzano l’occhio alle sonorità dance anni ’90, attualizzate per il pubblico di oggi”. PANORAMA.IT

“Alla faccia di chi le aveva dato della “meteora”. Musicista, compositrice, virtuosa della voce, persino attivista civile in tempi di pandemia, è tra le artiste più autorevoli del momento” PANORAMA

Qui il video