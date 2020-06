Il 12 giugno esce il nuovo singolo “Per fare l’amore” de Le Vibrazioni

Le Vibrazioni sono stati tra i protagonisti dell’edizione speciale del Concerto del Primo Maggio, esibendosi in prima serata su Rai3 dal Fabrique di Milano, tra le prime band a livello europeo a tornare a suonare in un club!

Da venerdì 12 giugno sarà in radio e disponibile in streaming e digital download “Per fare l’amore” (Artist First), il nuovo singolo de LE VIBRAZIONI.