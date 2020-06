“La musica non si ferma” il concerto dal vivo di Red Canzian

Share Facebook

Lunedì 15 giugno 2020 ore 19.00 TREVISO, Piazza dei Signori il primo concerto di fronte a un pubblico, nel giorno in cui riaprono i luoghi di spettacolo, è l’abbraccio di Red Canzian alla sua città.

L’evento, nell’ambito dell’iniziativa “Il Teatro Riparte”, è organizzato dal Teatro Stabile del Veneto e dalla Città di Treviso

È giunta l’ora di far ripartire la musica dal vivo, dopo tre mesi di sipari doverosamente abbassati a causa della pandemia. A risalire sul palco per primo, di fronte a un pubblico, sarà Red Canzian, che alle ore 19.00 di lunedì 15 giugno 2020 – proprio nel primo giorno di riapertura dei luoghi di spettacolo – terrà un concerto dal vivo in Piazza dei Signori a Treviso organizzato dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto.

“Desidero moltissimo riaccendere la musica e con quella riabbracciare le persone che verranno a sentirmi e la mia città, Treviso. Durante gli ultimi tre mesi sono rimasto qui, protetto dall’affetto dei miei famigliari e dalla cura di chi ha lottato per farci tornare il più presto possibile a una sorta di normalità. La musica, attraverso la radio, la televisione, i dischi, il web, è stata di grande conforto per tutti, ma ora è tempo che ritrovi la sua dimensione più vera… quella dal vivo, con la partecipazione di tutta l’umanità e la condivisione che ruota attorno a un concerto. E non uso queste parole casualmente: i miei concerti non esisterebbero se non ne condividessi la realizzazione con altri preziosissimi esseri umani, i lavoratori dello spettacolo che spesso restano invisibili, dietro le quinte, e che quando la “macchina della musica“ si è fermata sono stati i primi a soffrirne le conseguenze. Voglio ritornare sul palco per riaccendere in loro la speranza e restituire valore e dignità alla loro professionalità”.

L’evento richiede la prenotazione online obbligatoria e gratuita per il pubblico, che sarà seduto e distanziato nel rispetto di tutte le norme previste dal Dpcm del 17 maggio per la prevenzione dei contagi.

Il concerto di Red Canzian a Treviso, insieme agli spettacoli che si terranno in simultanea nelle piazze di Venezia e Padova promossi sempre dallo Stabile del Veneto in collaborazione con le amministrazioni comunali delle rispettive città, è parte dell’iniziativa “Il teatro riparte” che inaugura la ripresa delle attività di spettacolo, teatrali e musicali in Veneto nell’estate 2020.

Dai prossimi giorni a questo link sarà possibile prenotare il proprio posto al concerto:

www.teatrostabileveneto.it