Nomadi in concerto a Carmignano di Brenta, al via le prevendite

Dalle ore 16.00 di lunedì 8 giugno saranno apertele le prevendite per il concerto dei Nomadi, in programma a Carmignano di Brenta (PD) l’11 luglio 2020 (ore 21). L’atteso concerto, organizzato dal Comune e da DuePunti Eventi, rimbalzato alle cronache nazionali per essere uno dei primi eventi live italiani annunciati dell’estate, si terrà in Piazza Marconi, con tre ordini di biglietti, a partire da 25 euro (più diritti di prevendita), disponibili online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Il concerto si svolgerà mettendo in atto tutte le prescrizioni di sicurezza indicate dalla legge relative agli eventi all’aperto nella nuova fase del dopo emergenza. Così, il gruppo guidato dall’anima storica Beppe Carletti non abbandona il “popolo nomade” in un momento non facile per lo spettacolo dal vivo.

“Sarà una festa per la musica e un momento importante del percorso di ripartenza dopo l’emergenza Covid 19 – commenta il Sindaco di Carmignano di Brenta Alessandro Bolis – Accoglieremo in piena sicurezza gli appassionati, per tornare a vivere insieme a una delle band italiane più amate un’estate finalmente ‘normale’. Carmignano si propone come la più grande piazza della socializzazione dell’Alta Padovana, e, anche se offriremo quest’anno una estate più ridimensionata negli eventi, continueremo a investire nella Cultura e nello spettacolo, a sostegno di questo straordinario mondo”.

Nomadi

Piazza Guglielmo Marconi

Carmignano di Brenta (PD)

sabato 11 luglio 2020 ore 21.30

Prevendite: da lunedì 8 giugno ore 16.00 online e punti vendita sul circuito www.vivaticket.com

Biglietti:

Poltronissime Gold € 35+diritti di prevendita

Poltronissime €30+diritti di prevendita

Poltrone €25+diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 – eventi@duepuntieventi.com