Attiva la campagna “Uniti per Ripartire”

In quest’ottica, per ogni vettura nuova consegnata dal 1 giugno al 10 agosto, il Centri Porsche di Roma conferirà alla sede Caritas di Roma una somma che, a scelta del cliente, sarà destinata ad aiutare 40 famiglie o 10 giovani. Un gesto di affetto e di vicinanza alle persone della città di Roma e provincia dove i Centri Porsche di Roma operano dal 1962.

Alle famiglie in difficoltà, verranno infatti distribuiti beni di prima necessità, da quelli alimentari ai prodotti per la casa e l’igiene, e ai più giovani verranno donati strumenti digitali per favorire la scolarità a distanza (pc, tablet, stampanti) e le iniziative di socializzazione e insegnamento.

I Centri Porsche di Roma insieme a Porsche Italia e alla Caritas di Roma nella campagna “Uniti per Ripartire”, l’iniziativa solidale per sostenere la ripartenza del territorio e attenuare le difficoltà sociali ed economiche causate dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.