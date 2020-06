Creatività e Leadership mercoledì 10 giugno appuntamento digitale

Share Facebook

Con alcune delle 100 donne italiane di successo

selezionate da FORBES ITALIA per l’anno 2020

Questi i primi nomi confermati

CATERINA BALIVO, MARIA ELENA CAPPELLO, LUCIA CAVALIERE

GIOVANNA DELLA POSTA, FRANCA FOSSATI-BELLANI, ELISABETTA FRANCHI

BARBARA FRANCHIN, ANNA GREGORIO, RAFFAELLA GREGORIS, LIDI GRIMALDI ANTONIA KLUGMANN, ELENA LAVEZZI, FEDERICA LEVATO, MARIACHIARA MARMINI VERONELLI, ANTONELLA SCAGLIA, PAOLA SCARPA, FRANCESCA SESIA e GIADA ZHANG

Organizzato da Forbes Italia con la collaborazione di Action Agency

“Sono scienziate, economiste, manager, sportive, imprenditrici, giornaliste, attrici. Sono alla guida di multinazionali milionarie, fondatrici di aziende innovative, conduttrici di programmi televisivi di punta. Sono le donne italiane selezionate da Forbes Italia che, anche quest’anno, rinnova l’appuntamento con il volto femminile del successo proponendo una lista in ordine alfabetico di 100 nomi. Le loro storie raccontano tanti modi diversi di raggiungere l’obiettivo con tenacia, professionalità, intelligenza”

Anche per quest’anno FORBES ITALIA ha stilato un elenco con le 100 donne italiane di successo per il 2020. Il mensile è pubblicato da BFC Media, società quotata all’Aim ed editrice dei mensili Forbes, Bluerating, Private, Asset Class, COSMO e del trisettimanale per chi ama il cavallo Trotto&Turf, oltre che editore delle trasmissioni televisive di BFC Video in onda 24 ore su 24 sulla piattaforma OTT di bfcvideo.com e sul satellite, ai canali 511 di SKY e 61 di TivùSat.

Sono scienziate, economiste, manager, sportive, imprenditrici, giornaliste, attrici e molto altro. Donne forti, indipendenti e coraggiose che, in attesa di potersi riunire per essere celebrate al meglio nel mese di settembre, hanno accettato di prendere parte a CREATIVITÀ E LEADERSHIP: un evento digitale organizzato da FORBES ITALIA con la collaborazione di ACTION AGENCY, factory di linguaggi innovativi nonché una delle prime agenzie che fin dall’inizio del lockdown ha scommesso sugli eventi digitali dando vita ai Virtual Bridge, eventi virtuali ingaggianti, interattivi e coinvolgenti.

L’appuntamento digitale con alcune delle 100 donne è per mercoledì 10 giugno, dalle ore 12.00, proprio per parlare di creatività e leadership al femminile: quanto conta la creatività per una buona imprenditrice? Cosa deve trasmettere ai suoi collaboratori la manager ideale?

I primi nomi confermati che parteciperanno all’incontro sono Caterina Balivo, Maria Elena Cappello, Lucia Cavaliere, Giovanna Della Posta, Franca Fossati-Bellani, Elisabetta Franchi, Barbara Franchin, Anna Gregorio, Raffaella Gregoris, Lidi Grimaldi, Antonia Klugmann, Elena Lavezzi, Federica Levato, Mariachiara Marmini Veronelli, Antonella Scaglia, Paola Scarpa, Francesca Sesia e Giada Zhang (CEO di Mulan Group, inserita da Forbes tra le Under 30 più influenti d’Italia nel 2020)

Modera l’incontro Roberta Maddalena, giornalista di Forbes Italia; Creatività e Leadership è il primo di una serie di eventi che vedranno coinvolte tutte le cento donne, in attesa della Women’s Week prevista a settembre.

Sarà possibile assistere all’evento tramite:

il sito www.creativitaeleadership.it

la pagina Facebook di Forbes Italia https://www.facebook.com/forbesitaly

le pagine social di Creatività E Leadership https://www.facebook.com/creativitaeleadership/

il sito www.forbes.it

sul canale tv BFCMedia

Ad aver lanciato l’idea dell’evento digitale, raccolta con entusiasmo dal Direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi, è stata MANUELA RONCHI, AD di Action Agency e tra le 100 donne di Forbes dell’anno 2019: “Parlare di creatività e leadership vuol dire oggi prendere una posizione nel mercato e avere le idee chiare, non smettere mai di sognare pur sapendo bene dove vogliamo andare. Avere creato e mettere a disposizione una piattaforma di eventi digitali per cercare di mantenere connesse le persone, ma soprattutto mettere la relazione al centro, è stata la nostra sfida – commenta Manuela – sono quindi davvero felice che Forbes abbia subito sposato l’iniziativa e che le donne che hanno accettato l’invito siano entusiaste di prendervi parte per poter raccontare la loro visione del futuro, dove proprio creatività e leadership saranno concetti chiave”.

“Le 100 donne italiane di successo selezionate per il 2020 da Forbes, il magazine con la più alta reputazione al mondo che guarda al futuro, rappresentano l’immagine di un Paese che sa esprimere capacità e intelligenza, progetti e duro lavoro – ha detto ALESSANDRO ROSSI, direttore di Forbes – Abbiamo scelto il tema Creatività e leadership, perché donne di successo possano confrontarsi tra loro e raccontare quanto di meglio si sia fatto e si possa ancora fare in un periodo così difficile dove c’è bisogno che tutte le migliori energie entrino in gioco. Il prossimo appuntamento è a settembre con l’evento a Milano giunto ormai alla terza edizione, per partecipare ad una serata di networking nel pieno spirito Forbes”.

Questo l’elenco delle 100 donne dell’anno 2020, in ordine alfabetico: Elisa Amoruso (regista); Denise Archiutti (Ceo di Veneta Cucine); Caterina Balivo (autrice e conduttrice); Sara Barsotti (vulcanologa); Chiara Barzini (sceneggiatrice); Letizia Battaglia (fotoreporter); Luisa Beccaria (stilista); Roberta Benaglia (Ceo di Style Capital); Bianca Berlinguer (giornalista e conduttrice tv); Daria Bernardoni (Chief content officer di Freeda Media); Milena Bertolini (Commissario tecnico della nazionale di calcio femminile); Donatella Bianchi (Presidente di Wwf Italia); Ornella Bombaci (Engineering director di Thales Alenia Space Italia); Barbara Bonansea (Calciatrice); Mariacarla Boscono (Top model); Federica Brignone (Sciatrice); Cesara Buonamici (Giornalista e conduttrice tv); Gaia Bussolati (Scenografa); Maria Elena Cappello (Membro cda di Saipem, Tim, Prysmiam, Mps); Ilaria Capua (Virologa); Laura Carafoli (Svp chief content officer sud-europa di Discovery Communications); Martina Caruso (Chef); Marta Cartabia (Presidente della Corte Costituzionale); Costanza Cavalli Etro (Fondatrice di Fashion Film Festival); Lucia Cavaliere (Fondatrice di Luxury White); Cristiana Capotondi (Attrice); Alessandra Celletti (Astronoma); Laura Chimenti (Giornalista e conduttrice televisiva); Cristina Chirichella (Capitano della Nazionale italiana di pallavolo); Arianna Ciccone (Fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo); Paola Corna Pellegrini (Ceo di Allianz Partners); Francesca Dallapé (Tuffatrice); Carlotta De Bevilacqua (Ceo di Artemide); Silvia De Dominicis (Ceo di Johnson & Johnson Medical); Giovanna Della Posta (Ceo di Invimit); Enrica Detragiache (Vicedirettore della divisione europea del Fmi); Simonetta Di Pippo (Astrofisica); Ginevra Elkann (Produttrice cinematografica); Sara Errani (Tennista); Anna Fasano (Presidente di Banca Etica); Rossella Fiamingo (Schermitrice); Cristina Fogazzi (Fondatrice di VeraLab); Franca Fossati-Bellani (Oncologo Pediatra); Elisabetta Franchi (Designer & President brand EF); Barbara Franchin (Founder & Director ITS); Mariacristina Galgano (Ceo del gruppo Galgano); Chiara Gamberale (Scrittrice); Veronica Gentili (Giornalista e conduttrice tv); Anna Gregorio (Ceo di PicoSaTs); Raffaella Gregoris (Ceo di Bakel); Lidi Grimaldi (Managing Director di Interbrand); Maria Pia Incutti (Presidente di Plart); Barbara Jatta (Direttrice dei Musei Vaticani); Antonia Klugmann (Chef); Eliana La Ferrara (Economista); Elena Lavezzi (Head of southern Europe di Revolut); Miriam Leone (Attrice); Federica Levato (Partner di Bain & Company); Luciana Littizzetto (Comica); Maria Cristina Lomanto (Ceo di Roger Vivier); Lucy Lombardi (Svp digital & ecosystem innovation di Tim); Barbara Lunghi (Head of primary markets di Borsa italiana); Chiara Maci (Blogger); Elena Mansueto (Head of women’s division di Elite Model Management Milano); Emma Marrone (cantante); Alessandra Mastronardi (Attrice); Tiziana Mele (Ceo di Lundbeck); Myrta Merlino (Giornalista e conduttrice tv); Giulia Michelini (Attrice); Laura Milani (Head of luxury di Facebook e Instagram); Paola Mascaro (Presidente di Valore D); Francesca Cima (Co-fondatrice di Indigo film); Michela Murgia (Scrittrice); Annapaola Negri-Clementi (Managing partner di Negri-Clementi studio legale associato); Rossana Orlandi (Gallerista); Cristina Paini (Ceo di Lhm); Benedetta Parodi (Conduttrice tv); Ilaria Profumi (Direttore generale di Re/Max); Vincenza Rando (Avvocato); Paola Ricciardi-Castagnoli (Immunologa); Luisa Rizzitelli (Presidente di Assist); Alba Rohrwacher (Attrice); Anna Maria Rugarli (Senior director sustainability e csr area emea di Vf Corporation); Speranza Scappucci (Direttrice d’orchestra); Paola Scarpa (Customer Solution & Data Insights Director Google Italia); Francesca Sesia (Responsabile marketing di BlackRock Italia); Nicole Soranzo (Genetista); Antonella Scaglia (Ceo di Imq); Diletta Siniscalchi (Fondatrice di Villa Brasini); Benedetta Tagliabue (Archistar); Irma Testa (Pugile); Silvia Toffanin (Conduttrice); Elisa Toffoli (Cantante); Paola Trecarichi (Country manager di HiPay Italia); Stefania Valenti (Managing director di Istituto Marangoni); Claudia Vassena (Head di Buddybank); Ilaria Venturini Fendi (Designer); Mariachiara Marmini Veronelli (Fondatrice di A Casa…Veronelli); Giovanna Vitelli (Vicepresidente di Azimut Benetti); Clio Zammatteo (Youtuber).