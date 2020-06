“Beauty” in anteprima su Raiplay e Rai cinema channel

Share Facebook

Beauty è un musical in costume ambientato in una Londra fantastica di fine Ottocento. Nicola Abbatangelo, regista del musical di prossima uscita The Land of Dreams (2020), lo ha girato a Roma, con un cast internazionale.

Beauty è il primo cortometraggio musical girato in presa diretta, con le canzoni eseguite dal vivo della colonna sonora originale. È il primo film italiano mixato con la tecnica innovativa Dolby Atmos.

Da venerdì 12 giugno “Beauty” sarà disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel.

Sinossi

In un mondo grigio, Henry creò i colori. Riuscì a intrappolarli all’interno di piccole palle di vetro per donarli a sua moglie malata, ma non riuscì a salvarla. Da quel giorno ha cominciato a produrre palle colorate senza sosta, coinvolgendo i suoi quattro figli maschi ma rifiutandosi di condividere con il resto del mondo quell’incredibile magia e litigando per questo con il suo figlio più piccolo, Stick. Vent’anni dopo, Stick torna a casa perché suo padre sta morendo. L’unica speranza sembra riposta in un apparecchio medico molto costoso, ma soltanto liberando il colore dalla prigionia delle palle di vetro Stick ed Henry riusciranno a riconciliarsi e riempire di bellezza la vita di tutti.

Cast & credits

Produzione: Moolmore Films con Rai Cinema

Producer: Nicola Abbatangelo, Marco Di Antonio, Luigi Mearelli

Regia: Nicola Abbatangelo

Aiuto regia: Andrea Piazza

Sceneggiatura: Nicola Abbatangelo, Davide Orsini, Severino Iuliano

Fotografia: Mirco Sgarzi aic

Fonico presa diretta: Emanuela Cotellessa

Scenografia: Emita Frigato

Costumi : Piermatteo Giancalone, Giovanni Paris

Trucco e Parrucco: Francesca Tampieri

Musiche: Fabrizio Mancinelli, Alexander Rubb

Colonna sonora: Fabrizio Mancinelli

Montaggio: Luigi Mearelli

Vfx supervisor: Bruno Albi Marini, Amedeo califano, Ameleto a Cascio

Mix Atmos: Gaetano Musso

Color: Andrea Maguolo

Ruoli principali

Sylvester McCoy: attore scozzese. Tra i suoi ruoli anche quello dello stregone Radagast nella triologia de Lo Hobbit di P.Jackson e la settima incarnazione del Dottore nella serie di fantascienza Dottor Who e nella serie Sense8.

Simon Pasley Day: attore britannico che ha partecipato anche alle serie televisive Sherlock Holmes, Titanic, The Crown, L’Ispettore Barnaby e ai film Un colpo perfetto, The Eagle, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Vittoria e Abdul.

Richard Henders: attore britannico che calca sia le scene teatrali sia quelle dei musical. Ha lavorato in serie televisive come Holby City e Kingdom. Ha interpretato inoltre il principe Rilian nell’adattamento della BBC delle Cronache di Narnia e Merry nel musical Londinese del Signore Degli Anelli.

Hugh Sacks: Attore caratterista inglese che ha lavorato anche nei film The Libertine, Symbiosis-Uniti per la morte e nella serie tv Benidorm, nel ruolo del personaggio Gavin Ramsbottom.

James Clyde: Attore inglese. Ha lavorato anche nei film in Anonymous, Croupier, Boudica e nella serie tv Leonardo.