Alta moda e musica lirica fanno squadra

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il soprano Mariangela Sicilia sarà testimonial ufficiale dalla Sartoria Vittoria Bonini di Bologna

Il soprano Mariangela Sicilia e la stilista Vittoria Bonini annunciano un ambizioso accordo di partnership con il quale, il soprano italiano diventerà testimonial ufficiale dalla Sartoria Vittoria Bonini di Bologna.

(12-06-2020) Bologna – Come Roma che ha visto in scena al Teatro Costanzi un allestimento de La Traviata di Giuseppe Verdi con la regia di Sofia Coppola e i costumi di Valentino, così Bologna, ancora una volta, è teatro di un importante evento che riguarda la moda e l’Opera lirica: il soprano Mariangela Sicilia e la stilista Vittoria Bonini annunciano un ambizioso accordo di partnership con il quale, il soprano italiano diventerà testimonial ufficiale dalla Sartoria Vittoria Bonini di Bologna. L’accordo è stato finalizzato grazie al contributo di ArtsCom, società di consulenza artistica e commerciale.

Vittoria Bonini, fondatrice della storica “Sartoria Bonini” commenta: “Sono da sempre amante della buona musica e della lirica, quando creo i miei abiti spesso ascolto le arie d’opera, sono stata rapita dalla voce di Mariangela e conoscerla è stata per me una grande emozione. Ho avvertito subito la sua personalità e trovo che ciò che creo si adatti perfettamente a quest’artista che come me dedica la sua vita alla sua passione. Sono onorata di questa collaborazione.”

Il soprano Mariangela Sicilia, riferisce: “Sono entusiasta di collaborare con una stilista di eleganza come Vittoria Bonini. Sono particolarmente felice di indossare i suoi capi e di portare un po’ di Bologna con me, la città che mi ha adottata ormai da 12 anni. Non vedo l’ora di tornare in scena e di avere la prima occasione di indossare uno dei meravigliosi abiti di Vittoria.”

Marco Frusoni, CEO & Fondatore di ArtsCom, parlando di questa nuova e importante collaborazione fra due artisti di ambiti diversi ma complementari, afferma: ”Sono molto soddisfatto del lavoro che il mio team ha portato avanti nei mesi scorsi, soprattutto in un periodo di immobilità come quello che ci stiamo lasciando alle spalle. Da forte sostenitore dell’apertura verso nuove soluzioni che diano il giusto risalto al patrimonio operistico e agli artisti, essere stato testimone e fautore della nascita di una collaborazione così mi fa intravedere un futuro migliore.” . Questa collaborazione è l’ultima importante conquista di ArtsCom, che si aggiunge ad altri importanti traguardi raggiunti nell’aiutare gli artisti nella loro crescita professionale.