Mercoledì 17 giugno ripartono i Rock Files Live! di LifeGate Radio

Protagonisti della serata saranno Beppe Gambetta, chitarrista acustico di fama internazionale, che presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo disco When The Wind Blows/Dove tia o vento, ed Eugenio Finardi, da più di quarant’anni protagonista della canzone d’autore indipendente italiana, nonché il primo ospite dei Rock Files Live! nel maggio 2005. In questa serata speciale, Finardi presenterà il brano Milano Chiama, ispirato proprio dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

