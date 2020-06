Brescia rinasce con “Il Paese delle Meraviglie”

Share Facebook

La Leonessa riparte dalla cultura e dal turismo grazie ad emozionanti video sui luoghi più suggestivi della città

Inaugura domani alle 21.30 il violinista Andrea Casta dal Complesso Museale di Santa Giulia

Brescia, 16 giugno 2020 – Brescia riparte con passione, energia e amore, e rinasce grazie al “virus” della cultura, della musica, della bellezza e delle sue eccellenze. La città è stata tra le più colpite dal Covid-19 e ha affrontato l’immenso dolore di tante perdite con dignità e grande senso civico. Ma è ora di ripartire. La Leonessa, animale simbolo della città, ha rialzato lo sguardo fiero che l’ha sempre contraddistinta per correre fiduciosa verso il futuro.

Per valorizzare le bellezze della città lombarda, candidata insieme a Bergamo a capitale italiana della cultura 2023, nasce “Il Paese delle Meraviglie”, promosso, tra gli altri dalla Film Commission del Comune di Brescia, da TurismoBrescia (Assessorato al Turismo) e da Bresciatourism: musica, arte, teatro e danza incontrano la bellezza dei suoi luoghi per regalare, in video, un emozionante viaggio alla scoperta del territorio bresciano. Si inizia con i magici suoni contemporanei della musica elettronica di Andrea Casta, violinista dall’archetto luminoso apprezzato il tutto il mondo grazie al suo stile contaminato che, anche durante il lockdown, è stato protagonista di eventi solidali in streaming e dal vivo.

Andrea torna nella sua città natale con una performance – djset nella chiesa di San Salvatore del Complesso Museale di Santa Giulia, che andrà su varie piattaforme domani alle 21.30.

Video, spazio, condivisione ed emozione saranno a portata di clic per molti episodi per far riscoprire a tutta Italia, e non solo, i tesori nascosti della Leonessa, promuovere le sue meraviglie e incentivare il turismo organizzato. Dopo Casta seguiranno diverse puntate dai 20 ai 120 minuti, la prossima settimana sarà la volta delle danzatrici della compagnia Studio76 e dopo di loro molti altri testimonial.

