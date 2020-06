Arte Città dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2020

Share Facebook

” Il Camping Panoramico Fiesole di Firenze è il vincitore del premio Art City 2020

Il network KoobCamp, l’attuale dei Certificati di Eccellenza 2020, ha selezionato i 10 migliori campeggi e villaggi turistici nelle città d’arte italiane.

È ilCamping Panoramico Fiesole a Firenze, splendido capoluogo dellaToscana e una tra le città più affascinanti e rappresentative del Bel Paese, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio delle città d’arte per il 2020, assegnato dallaquinta edizionedeiCertificati di Eccellenza KoobCamp. La Top 10 del certificato premia le strutture fornite di coniugare al meglio la vicinanza alle città d’arte e la qualità dei servizi per i turisti.

L’annuncio del premio Art City 2020 al Camping Panoramico Fiesole a Firenze arriva quando ormai il periodo del blocco è passato, momento in cui i campeggiatori ei camperisti hanno sempre più voglia di tornare a visitare e visitare le città d’arte italiane. La scelta di questo campeggio coinvolge il risultato finale di una selezione in cui il parere degli esperti della rete turistica KoobCamp (https://www.koobcamp.com/) ha coinciso con le recensioni dei turisti presenti sui maggiori portali di settore a livello internazionale. Il Camping Panoramico Fiesole a Firenze è la soluzione ideale per chi è interessato a visitare la città di Firenze ei suoi dintorni. Definito ” il più bel balcone del Mondo vicino a Firenze “, si trova a soli 7 Km dal centro storico della città. Immerso in un parco alberato che dal 1956 ospitò le famiglie di turisti che soggiornarono vivendo esperienze uniche. Al Camping Village Panoramico Fiesole si può scegliere tra una vacanza all’aria aperta con piazzole a terrazze circondate da alberi centenari oppure prenotare in confortevoli chalet e mobilhome .

Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Art City 2020 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Panoramico Fiesole – Firenze (FI)

Camping Village Roma Capitol – Roma (RM)

Camping Siena Colleverde – Siena (SI)

Camping Village Fabulous – Roma (RM)

Camping Torre Pendente – Pisa (PI)

Flaminio Village Camping Bungalow Park – Roma (RM)

Camping Fusina – Venezia (VE)

Campeggio Boschetto di Piemma – San Gimignano (SI)

Green Village Assisi Hotel & Camping – Assisi (PG)

Camping Jonio – Catania (CT)

I Certificati di Eccellenza KoobCamp sono visibili sul portale Campeggi.com (https://www.campeggi.com/), sulla nostra Testata Giornalistica (https://news.koobcamp.com/) e sugli altri siti della rete KoobCamp. Rappresentano uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.