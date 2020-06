Share Facebook

Paul McCartney è fiero di annunciare la tredicesima uscita della sua serie di ristampe (già premiata con due Grammy® Awards) Archive Collection: il 31 luglio, l’acclamato ed amatissimo suo decimo album da solista Flaming Pie sarà a sua volta oggetto delle medesime attenzioni dei precedenti, venendo ripubblicato in più formati, inclusa un’edizione deluxe in 5CD+2DVD, in in doppio CD e doppio LP, e infine in un lussuoso box di tre LP.

Tutti i preordini digitali della versone Archive Collection di Flaming Pie includeranno YOUNG BOY. Disponibile anche separatamente in streaming e download, l’EP ricrea il maxi-singolo “Young Boy” del 1997 e contiene la versione rimasterizzata dell’omonimo singolo tratto da Flaming Pie, una registrazione casalinga dello stesso brano, la B-side originale “Looking For You” e un estratto di “Oobu Joobu Part 1” che a sua volta appariva nel singolo. I due video della canzone, a loro volta oggetto di restauro, saranno pubblicati lo stesso giorno.

Due ulteriori EP verrano pubblicati in seguito: “The World Tonight” il 26 giugno e “Beautiful Night” il 17 luglio.

Pubblicato in origine il 5 maggio 1997, Flaming Pie colmò un vuoto durato quattro anni di attesa dal precedente album in studio di McCartney. Realizzato in larga parte durante il coinvolgimento di Paul nella cura e nella realizzazione della serie Anthology dei Beatles, Flaming Pie ha preso forma in quel contesto ed è stato ispirato da quell’esperienza. Paul all’epoca dichiarò “(‘The Beatles Anthology’) mi ha fatto tornare in mente i pezzi dei Beatles, e il livello da noi raggiunto con quelle canzoni. Quindi, in un certo senso l’architettura del nuovo album è stata improntata a quella sorta di ripasso.” Prodotto da Paul, Jeff Lynne e George Martin, e potendo contare su di un cast di amici e parenti (Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney il figlio James), Flaming Pie è in egual misura una lezione sull’arte di scrivere canzoni e una travolgente ondata di spontaneità. Con picchi come l’ispirata ed emozonante canzone d’apertura “The Song We Were Singing” per passare alla roca canzone che dà il titolo all’album (con riferimento ad una vecchia intervista in cui John Lennon aveva spiegato l’origine del nome dei Beatles: “Fu una visione – un uomo apparve su di una torta in fiamme e disse loro: ‘da oggi sarete Beatles con la A.’”), alla pensosa “Calico Skies”, e con singoli come “Young Boy”, “The World Tonight” e “Beautiful Night”, Flaming Pie rappresenta un altro vertice nel catalogo delle opere di Paul nel ruolo di solista. Salutato da recensioni entusiastiche, l’album è stato il più grande successo commerciale di Paul negli anni ’90, raggiungendo le più alte posizioni in classifica dai primi anni ’80, conquistando così il disco d’oro negli USA, nel Regno Unito, in Giappone e altri paesi.

Tredicesima pubblicazione nella Paul McCartney Archive Collection, Flaming Pie sarà disponibile in più formati, inclusa una Deluxe Edition (5CD/2DVD), in box a tiratura limitata e numerata, comprensiva dell’album originale rimasterizzato presso gli Abbey Road Studios, 32 bonus tracks tra registrazioni in case e demo inediti, registrazioni alternative realizzate in studio, rough mixes e B-side, (tra i quali estratti dalle sei parti di da Oobu Joobu), il CD Flaming Pie At The Mill (un’ora di registrazione in studio), contenuti video che comprensivi del documentario In The World Tonight, tutti i video originali, EPK, interviste, performance e materiale catturato dietro le quinte, un libro di 128 pagine con immagini inedite dall’archivio di Linda McCartney, la storia della nascita delle copertine e dei retroscena della realizzazione dell’album scritta da Chris Heath – commenti brano per brano, ricette, nuove interviste con Paul, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller e altri personaggi coinvolti nell’impresa – annotazioni scritte nello studio, testi autografi, il facsimile del numero del 1997 dedicato a Flaming Pie di Club Sandwich, la rivista ufficiale del Paul McCartney Fanclub, la scheda per scaricare l’audio in versione a 24bit 96kHz HD, e altro ancora.

Gli altri formati di Flaming Pie – Archive Collection includono la versione in 2CD (album rimasterizzato + 21 bonus track), 2LP (album rimasterizzato con tecnica “half speed”su doppio vinile da 180 grammi e booklet) e 3LP (album rimasterizzato con tecnica “half speed”su doppio vinile da 180 grammi, booklet, più un terzo LP con inedite registrazioni casalinghe in busta stampata a mano). La pubblicazione sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming.

The Paul McCartney Archive Collection debuttò con la pubblicazione, il 2 novembre 2010, della pietra miliare di Paul McCarney & Wings Band on the Run, che si aggiudicò il Grammy® Award come Best Historical Album, mentre allo Archive Collection’s Deluxe Edition Box del classico del 1976 Wings Over America fu assegnato un altro Grammy® Award – questa volta come Best Boxed or Special Limited Edition Package. Tutte le uscite della serie sono (e saranno) supervisionate dallo stesso Paul McCartney, che si occupa di ogni aspetto delle publicazioni: rimasterizzazone e restaturo di versioni inedite e ritrovate, materiali d’archivio, copertine, fotografie e video tratti dai suoi scaffali, e altro ancora. Il risultato è uno dei più ambiziosi progetti nel genere, tale da abbracciare più di 50 anni di materiale amato e celebrato del songwriter vivente – e musicista a tutt’oggi in attività – di maggior successo nella storia della musica.

FLAMING PIE – PAUL McCARTNEY ARCHIVE COLLECTION

DELUXE EDITION

Box foderato in stffa, a tiratura imitata e numerata

5CD + 2DVD

Libro di 128 pagine con immagini dal’archivio di Linda McCartney, un libro di 128 pagine con immagini inedite dall’archivio di Linda McCartney, la storia della nascita delle copertine e dei retroscena della realizzazione dell’album scritta da Chris Heath – commenti brano per brano, ricette, nuove interviste con Paul, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller e altri personaggi coinvolti nell’impresa, annotazioni scritte nello studio, testi autografi, il facsimile numero del 1997 dedicato a Flaming Pie di Club Sandwich (la rivsta ufficiale del Paul McCartney Fanclub),

un plettro Flaming Pie, una busta con il testo scritto a mano di otto canzoni e il giornale The Flame.

CD1 – Remastered Album

The Song We Were Singing

The World Tonight

If You Wanna

Somedays

Young Boy

Calico Skies

Flaming Pie

Heaven On A Sunday

Used To Be Bad

Souvenir

Little Willow

Really Love You

Beautiful Night

Great Day

CD2 – Home Recordings

The Song We Were Singing [Home Recording]

The World Tonight [Home Recording]

If You Wanna [Home Recording]

Somedays [Home Recording]

Young Boy [Home Recording]

Calico Skies [Home Recording]

Flaming Pie [Home Recording]

Souvenir [Home Recording]

Little Willow [Home Recording]

Beautiful Night [1995 Demo]

Great Day [Home Recording]

CD3 – In The Studio

Great Day [Acoustic]

Calico Skies [Acoustic]

C’mon Down C’mon Baby

If You Wanna [Demo]

Beautiful Night [Run Through]

The Song We Were Singing [Rough Mix]

The World Tonight [Rough Mix]

Little Willow [Rough Mix]

Whole Life [Rough Mix]

Heaven On A Sunday [Rude Cassette]

CD4 – Flaming Pies

The Ballad Of The Skeletons

Looking For You

Broomstick

Love Come Tumbling Down

Same Love

Oobu Joobu Part 1

Oobu Joobu Part 2

Oobu Joobu Part 3

Oobu Joobu Part 4

Oobu Joobu Part 5

Oobu Joobu Part 6

CD5 – Flaming Pie At The Mill

DVD1 – In The World Tonight

DVD2 – Bonus Film

Beautiful Night

Making Of Beautiful Night

Little Willow

The World Tonight [Dir. Alistair Donald]

The World Tonight [Dir. Geoff Wonfor]

Young Boy [Dir. Alistair Donald]

Young Boy [Dir. Geoff Wonfor]

Flaming Pie EPK 1

Flaming Pie EPK 2

In The World Tonight EPK

Flaming Pie Album Artwork Meeting

TFI Friday Performances

Contiene anche la scheda per scaricare l’audio in versione a 24bit 96kHz HD

3LP

LP1 – Remastered Album

Side 1

The Song We Were Singing

The World Tonight

If You Wanna

Side 2

Somedays

Young Boy

Calico Skies

Flaming Pie

LP2 – Remastered Album

Side 3

Heaven On A Sunday

Used To Be Bad

Souvenir

Side 4

Little Willow

Really Love You

Beautiful Night

Great Day

LP3 – Home Recordings

Side 1

The Song We Were Singing [Home Recording] The World Tonight [Home Recording] If You Wanna [Home Recording] Somedays [Home Recording] Young Boy [Home Recording]

Side 2

Calico Skies [Home Recording] Flaming Pie [Home Recording] Souvenir [Home Recording] Little Willow [Home Recording] Beautiful Night [1995 Demo] Great Day [Home Recording]

2LP

LP1 – Remastered Album

Side 1

The Song We Were Singing

The World Tonight

If You Wanna

Side 2

Somedays

Young Boy

Calico Skies

Flaming Pie

LP2 – Remastered Album

Side 3

Heaven On A Sunday

Used To Be Bad

Souvenir

Side 4

Little Willow

Really Love You

Beautiful Night

Great Day

2CD

CD1 – Remastered Album

The Song We Were Singing The World Tonight If You Wanna Somedays Young Boy Calico Skies Flaming Pie Heaven On A Sunday Used To Be Bad Souvenir Little Willow Really Love You Beautiful Night Great Day

CD2 – Bonus Audio

The Song We Were Singing [Home Recording]

The World Tonight [Home Recording]

If You Wanna [Home Recording]

Somedays [Home Recording]

Young Boy [Home Recording]

Calico Skies [Home Recording]

Flaming Pie [Home Recording]

Souvenir [Home Recording]

Little Willow [Home Recording]

Beautiful Night [1995 Demo]

Great Day [Home Recording]

Beautiful Night [Run Through]

Whole Life [Rough Mix]

Heaven On A Sunday [Rude Cassette]

Great Day [Acoustic]

Calico Skies [Acoustic]

C’mon Down C’mon Baby

Looking For You

Broomstick

Love Come Tumbling Down

Same Love