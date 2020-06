Il futuro (della scuola) è in tavola

Share Facebook

Si è conclusa la challenge Le Città del Futuro, promossa da ICS International School in collaborazione con l’agenzia creativa Robert Cutty, che lancia un nuovo modello per una “buona Scuola” attraverso la cooperazione tra scuole private e pubbliche. La premiazione dei ragazzi vincitori della sfida creativa, avverrà durante la PRIMA CENA DI GALA IN STREAMING, che ha coinvolto gli chef stellati CRACCO insieme a IGINIO e DEBORA MASSARI. Grandi star della musica italiana-internazionale come ELISA E GIANNA NANNINI hanno aderito al progetto.

Milano ICS International School – sotto l’egida della Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano e la partecipazione del Fuorisalone – dichiara ufficialmente conclusa la challenge Le Città del Futuro. La sfida lanciata il 4 maggio, ancora durante il lockdown, ha raccolto le opere di grandi e bambini, che hanno immaginato le loro città ideali.

I vincitori racconteranno il percorso dei loro progetti agli ospiti di questa PRIMA CENA DI GALA IN STREAMING e ad una speciale giuria composta da Gianna Nannini, Viviana Mazza ed Edward Rozzo.

Annunciata per il 2 luglio prossimo, come una super-maratona in streaming, la cena diventa un’opportunità per raccogliere fondi destinati alle scuole pubbliche di Milano e per contribuire a dotare queste ultime di dispositivi digitali e di tutto ciò che risulterà necessario per il ritorno in totale sicurezza il prossimo settembre. Il menù scelto, sarà ordinabile online sul sito di cosaporto.it, il servizio di “Quality Delivery” che si occuperà anche di far arrivare la cena sulle tavole dei milanesi partecipanti all’iniziativa. Lo chef Carlo Cracco presenterà un menù ispirato alle Città del Futuro, accompagnato da Berlucchi 61 Franciacorta Nature 2012, un vino selezionato per l’occasione ed abbinato ad hoc ai piatti. I maestri pasticceri Debora e Iginio Massari hanno già annunciato un dolce dedicato all’evento e battezzato “La sfera del futuro”.

Le ricette stellate, raccontate dai due grandi chef, saranno solo un momento dell’evento, che darà modo ai commensali a convivio in streaming, di assistere ad uno spettacolo di intrattenimento a tutto tondo, che andrà dalle performance in diretta a numerosi ospiti del mondo dello spettacolo.

Cibo, Musica, Arte e Cultura, insieme contribuiranno a rendere memorabile questa occasione, grazie anche alla partecipazione di una grande interprete come Elisa, della violinista Elsa Martignoni e della sand artist Simona Gandola.

Durante la serata verranno premiati i progetti migliori della challenge Le Città del Futuro, e sarà una speciale giuria a presentarli: Gianna Nannini, la scrittrice e giornalista Viviana Mazza e il fotografo Edward Rozzo. E come se non bastasse, hanno aderito all’iniziativa altri tre ospiti d’onore, tutti generazione Z. NYV, una voce fresca e contemporanea, da poco lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi, il giovane fotografo umbro Michele Bavassano e SESPO, uno dei creator del web più seguiti d’Italia.

Grandi e giovani uniti da un tema che riguarda tutti, un futuro più sostenibile, inclusivo e in generale più virtuoso, che vuole riportare la scuola tutta, al suo ruolo centrale e propulsivo, nel dibattito generale sulla ripresa e ripartenza del paese. Un messaggio che anche il presidente Mattarella ha sottolineato in questi giorni annunciando la sua presenza, proprio nella scuola di Vo, in occasione della riapertura dell’anno scolastico a settembre. Un gesto simbolico ma insieme anche un’azione concreta a sostegno del valore della buona scuola e della formazione.

Saranno poi gli sponsor ad incorniciare ed allestire le tavole dei commensali, supportando gli scopi e gli obiettivi dell’iniziativa. Tessitura Randi e Tableset Luxury Rentals per la mise en place e Be Barman Eventi per il cocktail e il brindisi di avvio.

Parosh, il brand di abbigliamento e accessori, e Lorena Antoniazzi, brand del cachemire tracciabile, arricchiranno con un touch glamour il dress code degli ospiti della serata.

Un gift originale che collegherà le case, anche a distanza, attraverso fantasia e colori sarà poi il libro illustrato “Fabulous Families”, una raccolta di storie dedicate ai bambini tra i 4 e i 6 anni.

La raccolta fondi non terminerà con la cena di gala ma proseguirà fino alla riapertura scolastica il prossimo settembre.

Una serata all’insegna della ripartenza aperta al pubblico e a cui tutti sono invitati a partecipare, attraverso la seguente modalità d’iscrizione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE per la partecipazione alla CENA IN STREAMING LE CITTÀ DEL FUTURO

Per partecipare è necessario scrivere all’indirizzo di posta elettronica creative@icsmilan.com o contattare il numero + 39 345 170 0044, indicando il numero dei partecipanti, i singoli nomi dei partecipanti e un numero telefonico di riferimento.