Il LakeComo International Music Festival è organizzato dall’Associazione Amadeus Arte

(www.amadeusarte.com)

Dal 2006 il festival offre una serie di concerti all’interno di ville e giardini affacciati sul lago di

Como, nella città di Como e in Brianza.

Il Festival ha sempre dato spazio sia al repertorio classico che alla nuova musica (anche

elettronica) sviluppandosi sul filo della tradizione e dell’innovazione.

Da sempre manifestazione bilingue (italiano e inglese) ha ospitato numerosi artisti italiani e

internazionali di assoluto livello e un pubblico variegato e internazionale.

Il LakeComo Festival persegue due obiettivi fondamentali: la promozione della musica e del

territorio in cui contestualizza gli eventi.

In questo senso dunque, oltre ad essere un veicolo di promozione culturale e artistica,

include anche la valorizzazione del patrimonio materiale (legato ai monumenti ed edifici

storici utilizzati, al paesaggio e al patrimonio naturale che celebra in tutte le sue pubblicazioni) e

immateriale (riportando nel territorio un modo di fruire la cultura come sempre è stata intesa in

questa particolare area geografica).

Il LakeComo Festival si svolge da 15 anni ed è riconosciuto come uno dei principali festival del

territorio. Ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e ad essere stato considerato da vari

giornali italiani e stranieri (Sole 24 Ore, La Stampa, Sunday Times, Lonely Planet Guides,

ecc.) come uno dei festival di assoluto rilievo con format ben definito, programmazione

musicale particolare e di alto livello.

Nel 2019 è stato inserito tra i festival di rilievo italiani da EFA (European Festival Association) e

dallo stesso anno fa parte del network di festival europeo Eu-phonia: 12 festival dislocati in 11

stati partecipano al progetto di circuitazione di artisti, creazione di workshop e opportunità per

giovani musicisti, promozione reciproca dei programmi.

www.lakecomofestival.com

Facebook: www.facebook.com/lakecomofestival

Instagram: www.instagram.com/lakecomofestival







I concerti della stagione 2020 si svolgeranno dal vivo con pubblico.

Altre date verranno aggiunte a breve.

Associazione Amadeus Arte

Sede legale: Studio Commercialistico G. Scoz, via Abamonti 1, 20129 Milano | Sede operativa: V.S.Bartolomeo 3, 22031 Albavilla (CO)

Tel. +39 347 354 2204 info@amadeusarte.com www.amadeusarte.com

1

UN MESSAGGIO SULL’EDIZIONE 2020

Cari amici del LCF,

Questo è stato un’anno complesso per la realizzazione dei concerti che per loro natura non

possono prescindere da principi fondamentali come la socialità o la libertà di spostarsi…

Come persona, musicista e direttore artistico ho vissuto la situazione sotto vari aspetti e fin dal

primo momento ho pensato che non avremmo dovuto in alcun modo cancellare la

manifestazione come se avessimo terminato ogni possibilità di esistere, ma modularci e fare

tutto il possibile per mantenere vivi i luoghi e la musica.

C’è chi già vuole uscire e chi, più impaurito, dovrà riacquisire la fiducia nell’incontro con gli altri.

Rinunciare e diventare identità virtuali porterebbe a nefaste conseguenze per l’umanità, anche

per questo il LakeComo International Music Festival ci sarà.

Inizieremo suonando all’esterno, permettendo le distanze e coinvolgendo musicisti e amici che

potranno raggiungerci in auto. Quello che vedete è una parte del calendario infatti ci saranno

ancora altre sorprese a cui stiamo lavorando.

Se volete potete sostenerci partecipando alle manifestazioni o sottoscrivendo la tessera

all’associazione Amadeus Arte e, dopo molte privazioni, curarvi gustando nuovamente il piacere

di uscire.

Pubblicando questo programma, desidero anche augurare a tutti voi un’estate di musica, salute

e consapevolezza.

Floraleda Sacchi

Direttore artistico del LCF

FAQ – COME PARTECIPARE A UN CONCERTO

Partecipare ad uno spettacolo non sarà semplice come prima, ma nemmeno così diverso

dall’andare in un negozio o al supermercato. Vi suggeriamo di vivere la cosa con calma e

considerare varie stranezze come un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo anche perché non

è possibile fare diversamente se decidete di partecipare.

Vige l’obbligo di registrarsi anche nei concerti con ingresso gratuito, d’altra parte avrete un

posto dove stare comodi senza ressa e il concerto sarà qualcosa di più intimo. La registrazione,

presente sulla pagina di ogni singolo evento, è semplice e se ritornerete più di una volta

ulteriormente semplificata.

Anche i soci ci devono comunicare la loro partecipazione via email o whatsapp o sms almeno 12

ore prima dell’inizio del concerto.

Premesso questo, vi elenchiamo qui ciò che comporta assistere ad un concerto attuando le

ultime normative in materia e le misure che vi verrà richiesto di rispettare: