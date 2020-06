The Killers da venerdì “My Own Soul’s Warning”

Share Facebook

Dopo il successo della loro super hit Caution, che negli USA ha raggiunto sia la vetta della classifica radio Alternative che di quella Adult Alternative, THE KILLERS tornano con per presentare un nuovo singolo, dal titolo My Own Soul’s Warning; estratto dal loro imminente album Imploding the Mirage.

La copertina di My Own Soul’s Warning è un dipinto dell’artista Thomas Blackshear, autore anche dell’artwork dell’album Imploding the Mirage. L’illustrazione per My Own Soul’s Warning fa anche parte di una serie di lavori di Blackshear sulla tribù Crow dei Sioux, che ha dato alla band la sua benedizione, affermando in una lettera: “Il fatto che gli artisti di tutto il mondo siano ispirati dalla nostra gente e dai nostri usi e costumi è un grande onore e la testimonianza della grande saggezza del nostro popolo. Nel corso di questo periodo senza precedenti, segnato dalla pandemia di COVID-19, dall’ingiustizia, dalla brutalità della polizia e dalle proteste in tutto il mondo, riconosciamo il bisogno di aiutare anche a preservare la positività”.

Il gruppo ha da poco annunciato le date che sostituiranno quelle del loro tour negli stadi inglesi e irlandesi previsto per il 2020, spostate a maggio e giugno del 2021. I concerti, che sono i più importanti che la band abbia mai organizzato, erano andati tutti sold-out nel giro di poche ore: i biglietti già acquistati restano validi per le corrispettive date del 2021. Si uniranno a loro sul palco ospiti speciali come i Blossoms, Sam Fender e i Manic Street Preachers.

Imploding the Mirage è il sesto album in studio targato The Killers e segue Wonderful Wonderful del 2017, un successo arrivato in testa a tutte le classifiche. Prodotto dalla band stessa in collaborazione con Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen, è stato registrato a Los Angeles, Las Vegas e Park City (Utah). È il primo album che i Killers hanno scritto e registrato dopo aver lasciato la loro città natale, Las Vegas, e vanta un gran numero di collaborazioni, un’altra novità per il gruppo, che di solito mantiene i featuring al minimo. Tra di loro figurano Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Miles e Lucius.

Dal loro debutto del 2004 con Hot Fuss, i Killers hanno venduto 28 milioni di album, hanno fatto da headliner nei più grandi stadi e festival di tutto il mondo e hanno vinto decine di premi. Ancora oggi continuano ad essere considerati gli eroi dello spirito americano. Dopo il loro album del 2017, Wonderful Wonderful, arrivato alla numero uno della classifica Billboard (si trattava di una sorta di lettera d’amore: Brandon Flowers aveva scritto le canzoni per incoraggiare nella moglie durante una depressione molto invalidante).

Imploding the Mirage è come la luce che rischiara l’oscurità; rappresenta il superamento della tristezza e la celebrazione di questo passaggio. È un disco che parla di amore eterno, di perseveranza nei momenti difficili, e della forza che deriva dall’affrontare una tempesta potendo contare sull’amicizia e i legami familiari.