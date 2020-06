Share Facebook

IndieRecordStoreDay 19, 20 e 21 giugno: con le adesioni di Greg Lake, Winston Smith, Paul Roland, Cristiano Godano, Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Giulio Casale, Lino Vairetti, Donella Del Monaco, Clara Moroni, JetSetRoger e tanti altri e quasi 200 le adesioni per la diretta on line del 19 giugno, la vendita nei negozi di dischi indipendenti del 20 giugno e i Live alla Festa della Musica del 21 giugno!

Venerdì 19 giugno

IndieRecordStoreDay on line su www.sport2u.tv dalle ore 17 e 30 con tantissimi ospiti

In diretta Cristiano Godano, Omar Pedrini, Gianni Maroccolo e Clara Moroni

Sabato 20 giugno

Sostieni i Negozi di Dischi e di Strumenti Musicali e le Etichette Indipendenti: ci saranno tra gli altri al momento le presentazioni e i live di Greg Lake, Winston Smith, Presidente Onorario di AudioCoop, e Paul Roland, dall’estero, e di Cristiano Godano, Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Giulio Casale, Francesco Baccini, Max Zanotti, Donella Del Monaco, Claudio Simonetti, Clara Moroni, Dueventi, Lino Vairetti, Gianantonio Marchetti, JetSetRoger, Olden, tra i tanti artisti italiani.

Festa della Musica dei Giovani a Parma con l’Orchestra Toscanini Next

Domenica 21 giugno

Claudio Simonetti a Casa Bixio e tanti altri eventi

Le tre giornate sono a sostegno degli Emendamenti per la Musica depositati in Parlamento dagli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente, da La Musica che Gira, dal Forum Arti e Spettacolo e da altre Associazioni e Coordinamenti con incontri, un minuto di silenzio e momenti di riflessione a sostegno del settore

Sono gia’ oltre centocinquanta ad oggi le adesioni tra etichette discografiche indipendenti, distributori e negozi di dischi indipendenti ed artisti e operatori indipendenti per il neonato IndieRecordStoreDay del prossimo 19, 20 e 21 giugno insieme alla Festa della Musica dei Giovani a Parma del 20 giugno e alla Festa della Musica Europea e in Italia del 21 giugno.

Venerdì 19 giugno diretta on line sulle nostre piattaforme on line di www.sport2u.tv e www.oaplus.it e www.meiweb.it a partire dalle ore 17 e 30 si terra’la presentazione delle etichette discografiche indipendenti con la loro attivita’ e recenti e nuove produzioni e presentazione negozi di dischi con il loro spazio e attivita’ e alcune novita’ da comprare e altri eventuali. Ci saranno tantissimi ospiti in colegamento e in video tra questi: Ospite d’eccezione in collegamento Cristiano Godano che ci parlerà dello stato attuale della musica e del doppio vinile dei Marlene Kuntz dal titolo 30:20:10 MK2 che uscirà proprio in occasione del Record Store Day. Inoltre collegati in diretta ci saranno anche Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Clara Moroni e tanti altri artisti che si alterneranno a tantissimi video esclusivi per l’IndieRecordStoreDay , tra i quali le esibizioni di Claudio Simonetti, Winston Smith, Giulio Casale, Paul Roland e tantissimi altri.

Tra le presentazioni citiamo quelle delle etichette Goodfellas, V-Rec, Storie di Note, Volume!, Ma.Ra.Cash Records, Manticore Records, Dark Companion, Unifaund, Musica Lavica e molte altre.

Inoltre, la giovane giornalista e scrittrice Francesca Amodio, presentera’ in anteprima l’ “originale” libro edito da Polaris Edizioni di Daniele Bosi sui 25 anni del MEI con la prefazione di Omar Pedrini.

Sabato 20 giugno tutto il giorno si invitera’ il pubblico ad andare nei negozi di dischi per comprare dischi, cd , vinili e cofanetti speciali e quant’altro con eventuali live nei negozi, mentre domenica 21 giugno live in Italia per la Festa della Musica con live e streaming suonando secondo le normative vigenti tra cortili e giardini, terrazzi e balconi ed eventi da 200 a 1000 persone secondo le normative.

Inoltre a Parma sabato 20 giugno si terra’ la Festa della Musica dei Giovani. Ecco il programma (a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con il Comune di Parma e con il patrocinio del Mibact e del Ministero Giovani e Sport):

ore 11.30: CASA DELLA MUSICA – AUDITORIUM: LA MUSICA CAMBIA. CAMBIA LA MUSICA – LA MUSICA I GIOVANI IL FUTURO

Un incontro per approfondire il tema della Musica e i Giovani in occasione della Festa della Musica 2020 e della riapertura della musica dal vivo

Intervengono: Mauro Felicori Assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna, Michele Guerra Assessore alla Cultura del Comune di Parma, Giordano Sangiorgi Presidente MEI, Oderso Rubini Consulente Musicale e Digitale Assessorato alla Cultura Regione Emilia Romagna e Rappresentanti delle istituzioni ed associazioni musicali del territorio

Parco Bizzozero ore 21,30 Concerto: DA CINECITTA’ A HOLLYWOOD La Toscanini NEXT – Direttore d’Orchestra: Roger Catino

Un particolare ruolo giochera’ Verona. Il 21 giugno ci saranno le 100 Note in Rosa, cioè 100 appuntamenti musicali nel centro storico di Verona con sostegno del Consorzio del Chiaretto, e sempre in quel week end aderisce all’Indie Record Store Day invitando tutti i negozi del centro storico nei giorni 19-20-21 giugno ad allestire un “Vinyl Corner” nei loro negozio con un “Giradischi” e una selezioni di Vinili che saranno messi a disposizione dei clienti. Parallelamente ci saranno piccole mostre del disco da collezione in alcuni punti dedicati alla cultura a Verona, ed alcuni dj proporranno una selezione di vinili “romantici” per Verona in Love in alcuni locali pittoreschi e caratteristici nel segno dell’Amore, come forza di rinascita. Organizzato da Doc Servizi Verona e Studio Ventisette per la rassegna di Verona in Love 2020.

Infine, usciranno due compilation digitali per la Festa della Musica a cura di MEIDigital patrocinate da Rossana Luttazzi, la neo presidente onoraria della Rete dei Festival.