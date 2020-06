Il Moige presenta la XIII edizione di “Un anno di zapping… e di like 2019-2020″

A causa della terribile pandemia da Covid-19, quest’anno l’evento si sposta sul web. Come sempre, oltre alla Guida (scaricabile gratuitamente sul sito www.moige.it), non mancheranno i “Premi MOIGE” ai prodotti televisivi e del web family friendly, consegnati ai protagonisti della stagione televisiva appena conclusa: direttori di rete, conduttori, produttori, registi e volti noti del piccolo schermo e del web.

