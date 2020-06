Domenica 21 giugno all’Arena di Verona Benny Benassi e Dardust con Agron Hoti

Share Facebook

Insieme in una performance senza precedenti

che unisce musica e action painting

La notte di domenica 21 giugno all’ARENA DI VERONA verrà realizzata e ripresa cinematograficamente una performance unica ed esclusiva, che fonderà la musica di BENNY BENASSI, dj e produttore musicale di fama mondiale, già vincitore di due Grammy Awards, e DARDUST con l’action painting del pittore albanese AGRON HOTI.

La suggestiva esibizione ad Arena vuota si svolgerà in occasione del primo giorno d’estate e dell’eclissi solare e sarà ripresa cinematograficamente da più camere alternate a droni, con un mix di punti di vista per valorizzare il luogo in cui gli artisti agiscono. Regia firmata da Stefano Camurri con il regista autore veronese Gianluca Magnoni. Per la prima volta Benny Benassi sarà accompagnato da Dardust, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo, autore, compositore e produttore d’eccezione.

Durante il live set, il pittore e scultore albanese Agron Hoti, già promotore dell’iniziativa “La notte dei Re” realizzata a Roma con la presenza di grandi stelle del calcio come Francesco Totti, realizzerà la sua “action painting” adagiando sulla sabbia un’enorme tela quadrata bianca, che verrà poi coperta di nero ricavandone per contrasto, al centro, una sfera chiara. Il centro della pittura gestuale sarà proprio quella circonferenza, come se una luna dipinta si specchiasse sulla sabbia dell’Arena.

L’opera d’arte realizzata avrà una dimensione totale intorno ai quattrocento metri quadrati, dalla quale sarà poi ricavata una serie di pezzi unici.

La luce si riaccende sull’Arena, vuota e in conformazione archeologica, grazie ad una performance che unisce la musica alla pittura contemporanea, all’interno di un tempio mondiale della cultura e dell’arte.

Questo il commento di Gianmarco Mazzi, direttore generale e artistico di Arena di Verona S.r.l. (eventi “live” e TV): «Grazie al grande Benny Benassi e ad Agron Hoti, alla loro sensibilità artistica, abbiamo potuto unire due idee in un’unica straordinaria performance live, che va idealmente a completare la prestigiosa trilogia iniziata con Diodato all’Eurovision e proseguita da Vittorio Grigolo con l’Inno d’Italia per il 2 giugno. Ringrazio Giuliano Occhipinti, promotore dell’iniziativa con Andrea Camporesi, per aver voluto legare all’evento un fine benefico, da subito avviato con una donazione di 20.000 euro a favore del progetto “Nuove Povertà” del Comune di Verona».

La performance all’Arena di Verona è il primo appuntamento di PANORAMA, format ideato da Benny Benassi e Free Event, società produttrice di eventi e show internazionali, per portare la musica del dj italiano premiato con due Grammy Awards nei luoghi più rappresentativi e affascinanti del nostro paese. Panorami naturali o location d’eccezione diventano la scenografia di una narrazione emozionante e suggestiva.

PANORAMA racconterà nel mondo l’Italia che riparte più forte di prima con il lavoro delle sue imprese, dei suoi artisti, di tutti i suoi professionisti. Un progetto importante, che in un periodo di stop della musica, dà ai lavoratori dello spettacolo la possibilità di tornare protagonisti.

Ogni puntata con la regia di Frame Dealer, storica crew video di Benny Benassi sarà on line sulle piattaforme social del dj e dei festival internazionali a cui negli anni ha partecipato. Contenuti visivi d’eccezione, musica e immagini per intrattenere i fan di tutto il mondo e promuovere il turismo incentivando la scelta dell’Italia come meta privilegiata, che offre esperienze uniche per la cultura, l’arte e lo scenario naturale.