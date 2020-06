Il Museo del Saxofono riparte con “Conversaxioni”

Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli trasformazioni del saxofono ed incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani, ecc… seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino ad oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”.

Per festeggiare la riapertura il 20 ed il 21 giugno il Museo ha messo in cartellone CONVERSAXIONI, una nuova ed originale proposta museale. Una visita guidata speciale tenuta dal direttore del museo Attilio Berni accompagnato al pianoforte dal M° Alessandro Crispolti. Racconti, aneddoti, musiche suggestive e stupefacenti strumenti che si trasformano in una sorta di concerto-racconto, per unire storia ed edutainment narrando l’idea costitutiva del museo e le più avvincenti metamorfosi del saxofono…

Museo del Saxofono via dei Molini snc (angolo via Reggiani) 00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)