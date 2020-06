Dirotta su Cuba tra i protagonisti del Record Store Day 2020 Italiano

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sabato 20 giugno 2020

In occasione del 25° anniversario della pubblicazione del loro primo disco, l’etichetta indipendente CimbaRecord ha realizzato e lanciato un vinile in tiratura limitata contenente “NOTHING IS IMPOSSIBLE”

I DIROTTA SU CUBA, band simbolo del funky italiano, anche quest’anno aderiscono al RECORD STORE DAY, la giornata mondiale per la salvaguardia dei negozi di dischi (che in Italia si terrà domani, sabato 20 giugno). Per questa giornata, l’etichetta indipendente Cimbarecord ha realizzato e lanciato un vinile in tiratura limitata: si tratta di un picture-disc formato 12”, disponibile in sole 250 copie, contenente il primo singolo in inglese della band NOTHING IS IMPOSSIBLE, CIMBAMIX con il remix di Alessandro Galassi, REVERENDOS OF SOUL sul lato A; la versione originale Radio Edit di NOTHING IS IMPOSSIBLE, THINKING OF YOU, DOVE SEI feat. Sonny King, PRIDE feat. Antonio Faraò e Pnuc sul lato B.

Il vinile è acquistabile on-line sul sito di CimbaRecord o ordinabile in qualsiasi negozio di dischi.

I DIROTTA SU CUBA (Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili) si formano nel 1989 a Firenze. Nel 1994 il brano “Gelosia” anticipa l’album di debutto “Dirotta su Cuba”; dal disco, che diventerà platino, vengono estratti ben 5 singoli nel corso del 1995. Il secondo album “Nonostante tutto…”, pubblicato nel 1996, sarà di nuovo un successo trainato da singoli come “Sensibilità” e “Ridere”. Nel 1997 vengono invitati al Festival di Sanremo con il brano “È andata così”. Sul palco dell’Ariston con loro l’armonicista di fama mondiale Toots Thielemans. Dall’esperienza nasce la raccolta antologica “È andata così”, in cui una reinterpretazione funk di “Jesahel” dei Delirium è il secondo inedito. Nel 2000 esce il quarto album “Dentro ad ogni attimo”, dal quale sono estratti i singoli “Bang!” e “Notti d’estate” che portano la band ancora in alta classifica radiofonica. Il 23 settembre 2016 esce “STUDIO SESSIONS VOL.1”, prodotto da FepGroup/Warner Music, con il ritorno della formazione originale, composta da Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili. Il 18 gennaio 2019 esce “Good Things”, il loro primo brano in inglese. Il 6 settembre 2019 esce “Nothing Is Impossible”, il brano che di fatto continua la nuova produzione in lingua inglese della band fiorentina. Venerdì 28 febbraio 2020 esce Thinking of You (Dove Sei) brano che celebra il 25esimo anniversario di “Dove Sei”, loro storico brano arricchito di nuove contaminazioni grazie alla collaborazione con il rapper americano Sonny King.