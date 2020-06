Il Drive In Live Show arriva Larciano e Lamporecchio

Share Facebook

Due spettacoli gratuiti con Roberto Ferrari di Radio Deejay e Paolo Ruffini

Un omaggio dell’azienda Neri Sottoli ai cittadini dei due comuni

Dopo il grande successo del primo evento nel piazzale del Tettuccio di Montecatini Terme, torna il Drive In Live Show in Valdinievole con il tour #ABBRACCIAMOCICONGLIOCCHI, il primo vero e proprio spettacolo all’aperto in sicurezza.

Stavolta l’appuntamento è doppio ed è in programma per venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno, dalle ore 19, nel piazzale della piscina comunale di Larciano – Lamporecchio. L’evento è un’idea dell’azienda Neri-Sottoli, importante industria alimentare del territorio, che ha deciso di omaggiare i cittadini dei due comuni con questo spettacolo.

“Abbiamo affrontato un periodo molto duro e ora abbiamo tutti voglia di ripartire e ritrovare una nuova normalità – afferma Giuliano Baronti, direttore generale della Neri Sottoli -. Neri è una grande famiglia e più che mai si è trovata unita in un momento in cui era necessario separarsi. Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto, partendo dalle persone che da sempre ci sono più vicine e che vivono la realtà intorno a noi, offrendo a tutti quelli che vorranno partecipare una serata all’insegna delle risate e della spensieratezza. Due date nei comuni che sono la nostra casa, che speriamo siano di buon auspicio per una ripresa grintosa, in volata”

ABBRACCIAMOCICONGLIOCCHI è un format di spettacolo davvero innovativo che unisce la musica, l’intrattenimento con la comicità pura. Gli eventi organizzati da Neri Sottoli insieme a Paolo Sax e la Music Staff Italia, vantano la presenza di grandi ospiti.

Venerdì 26 giugno l’ospite speciale è Roberto Ferrari, dj e speaker radiofonico di Radio Deejay, notissimo in tutta Italia per il programma “Ciao Belli” condotto insieme a Digei Angelo. Insieme a lui ci saranno anche gli artisti del gruppo musicale Duova + Blebla, autori del brano tormentone dell’estate “Estate in Toscana” che ha superato 1 milione di visualizzazioni su internet in poche settimane. Sul palco saliranno anche Dott. Sax con la sua performance e l’apertura, a partire dalle ore 19, è invece affidata ai dj del Remember Concorde. Presenta la serata Gaetano Gennai.

Sabato 27 giugno arriverà alla piscina di Larciano – Lamporecchio il presentatore televisivo, attore e comico livornese Paolo Ruffini che al pubblico del Drive In Live Show, presenterà il suo bellissimo spettacolo, ricco di momenti esilaranti, ma anche di forti emozioni. Insieme a lui ci sarà Dott. Sax e l’apertura sempre affidata ai dj del Remember Concorde, a partire dalle ore 19.

L’ingresso agli eventi è totalmente gratuito e riservato ai cittadini residenti dei comuni di Larciano e Lamporecchio. I posti auto sono limitati e si possono prenotare sulla piattaforma www.sitomitocoupon.com.