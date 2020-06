Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani da venrdì “Una vita da Bomber”

Share Facebook

I fuoriclasse del calcio italiano presentano “Una vita da Bomber”

Dal 26 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali

Bobo Vieri: “Un vero bomber lo si è sia in campo che nella vita”

Nicola Ventola: “Cantare? Per me è il sogno di una vita”

Lele Adani: “La musica e il calcio sono di tutti. Il senso profondo che li anima è la libertà”

Dopo aver intrattenuto fan e tifosi con divertenti dirette Instagram durante il periodo di isolamento, tra ricordi e racconti di aneddoti, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani – gli ex compagni di squadra e amici da una vita – tornano insieme per un’inedita e imprevedibile avventura in campo musicale. “Una Vita da Bomber” uscirà su tutte le piattaforme digitali dal 26 giugno.

“Una Vita da Bomber” è stato scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella e prodotto da Bobo Vieri. Nicola Ventola è la voce principale e Lele Adani con le sue frasi tipicamente sudamericane lega perfettamente l’entusiasmo della musica al mondo del calcio. Il brano racconta con ritmi latini il sogno che tutti vorrebbero realizzare: una vita da bomber. Ma alla fine il vero bomber è solo e soltanto uno, Bobo.

Il singolo è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte. Protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo. L’inizio richiama il noto cult “L’allenatore nel pallone”: Lele Adani spiega ad una squadra di ragazze, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, le tattiche di gioco. Tutto fa pensare ad un pre-partita incandescente, ma alla fine di incandescente c’è una travolgente festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj alla consolle, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra.

Christian Bobo Vieri è considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano, nel corso della sua carriera professionistica ha militato in tredici squadre diverse. A livello individuale, è stato nominato miglior calciatore italiano AIC nel 1999 e nel 2002.

Nicola Ventola ha iniziato la carriera calcistica nel Bari nel ruolo di attaccante. Dal 1998 al 2005 ha giocato, a fasi alterne, all’Inter, al Bologna e all’Atalanta.

Lele Adani ha giocato nel ruolo di difensore nel Brescia e nella Fiorentina per poi approdare dal 2002 al 2004 all’Inter. Dal 2012 è commentatore tecnico su Sky Sport per la Serie A italiana.