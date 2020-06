Baby K presenta il suo nuovo singolo “Non mi basta piu’”

Share Facebook

“Non mi basta più è un inno alla gioia di vivere.

In un momento di tempi sacrificati, quando tutto è incerto,

la felicità è una prospettiva, un punto di vista,

come un bicchiere mezzo pieno.

/Se la felicità è un bicchiere a metà,

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app/

Una volta avuto un assaggio delle cose belle che la vita può regalare con questa prospettiva, poi non basterà più, ne vorrai ancora!”

Baby K

Con l’inizio dell’estate non poteva mancare una sorpresa in musica dell’artista italiana dei record Baby K regina dell’urban pop dalle sonorità e dai ritmi internazionali. Giovedì 25 giugno è on air e disponibile in digitale “Non mi basta più”, (special guest Chiara Ferragni) nuovo singolo scritto da Claudia Nahum, distribuito da Sony Music Italy.

Il brano vede in qualità di special guest l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni.

L’incontro tra Claudia e Chiara avviene grazie al beauty brand di haircare Pantene che sceglie per la nuova campagna ADV due Ambassador d’eccezione.

Il nuovo brano di Baby K “Non mi basta più”, concepito dall’artista durante la quarantena, è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, un inno alla joie de vivre: in tempi incerti in cui ci si è trovati di fronte a tante privazioni la felicità è una questione di punti di vista, cambia continuamente a seconda di come ci si pone. “Se la felicità / E’ un bicchiere a metà / stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app”.

Come sempre Baby K non tralascia di sottolineare la forza dell’universo femminile dove le donne sono protagoniste. Alla base di questo progetto discografico, in cui Claudia ha scelto di coinvolgere Chiara, vi è un messaggio potente e positivo basato sulla collaborazione di due self made women che uniscono in maniera del tutto inedita i loro universi di riferimento.

Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato il 21 giugno nella campagna di comunicazione crossmediale ADV –tv, stampa, radio, Spotify e social- realizzata dal brand leader della cura e della bellezza dei capelli.

Baby K ha messo a disposizione anche la sua creatività lavorando alla riuscita del progetto: il jingle che ritma il TV copy è firmato dall’artista.

“Non mi basta più” è scritto da Baby K e distribuito da Sony Music Italy.