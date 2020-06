La Carica dei Cuccioli… Arriva a Zoomarine

Share Facebook

Lasciatevi contagiare dalla simpatia e dall’energia degli oltre 50 cuccioli del Parco: i nostri nuovi amici non vedono l’ora di conoscervi e salutarvi più da vicino.

Torvaianica (Roma), 25 giugno 2020 – Possiamo affermarlo con assoluta certezza: Zoomarine ha riaperto alla grande! Da sabato 20 giugno, infatti, il Parco divertimenti di Roma, ha riaperto in grande sicurezza le porte del divertimento. In programma, tante sorprese e iniziative speciali dedicate a tutta la famiglia e ai teen-ager che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Preparatevi… la nuova stagione si apre con una strepitosa sorpresa: la “Carica dei Cuccioli”! Oltre 50 fiocchi rosa e azzurri sono arrivati al Parco: dalla dolcissima cucciola di delfina Maya, ai 3 pinguini sudafricani, dai 36 uccelli tropicali (1 Ara giallo-blu, 14 Conuro del Sole, 1 Conuro guance verdi, 20 Inseparabili facciarosa), alle 2 Testuggini giganti africane. Tra i nuovi arrivi, anche 3 cuccioli di cane (Jack Russel, Pastore australiano e Cane nudo messicano, la razza del cane dell’amatissimo film di animazione della Disney Pixar “Coco”), portando ad oltre 400 gli animali ospiti del Parco.

“I nostri animali e i nostri cuccioli sono tutti molto socievoli e dei gran giocherelloni. Vengono coccolati e seguiti quotidianamente dai nostri veterinari e specialisti e non vedono l’ora di conoscere più da vicino tutti i nostri visitatori” dichiara il Dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine Italia SpA.

Zoomarine si estende su una superficie di circa 40 ettari, garantendo una grande opportunità di divertimento in sicurezza. Tutte le piscine e le aree acquatiche dell’Acquapark sono regolarmente accessibili e tutte le dimostrazioni con gli animali si svolgono all’aperto negli stadi e sono modulate in base al numero giornaliero di visitatori per consentire la corretta affluenza evitando gli assembramenti. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco; per evitare code in biglietteria, è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.zoomarine.it

Zoomarine, Aquafelix e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

Per informazioni sui protocolli di sicurezza adottati dal Parco, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale e del DCPM Nazionale, invitiamo a visitare la sezione FAQ del sito www.zoomarine.it.