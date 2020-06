Havas con Anlaids in una parata virtuale a sostegno dei diritti LGBTQ+

Share Facebook

• Parteciperanno all’iniziativa Emma Marrone e Tina Baffy

• Appuntamento per il 27 giugno alle ore 15 sulla piattaforma Zoom

• Di seguito il link per partecipare all’evento: havassmartpride.it

Sabato 27 giugno alle ore 15.00, in occasione del Pride 2020, Havas Village scenderà virtualmente in piazza al fianco di Anlaids, una delle prime associazione italiane nata nel 1985 per fermare la diffusione del virus HIV e dell’AIDS, con la Havas Smart Pride: in una parata virtuale a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+.

L’iniziativa, dedicata ai dipendenti di Havas Village, sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di Emma Marrone e Tina Baffy, eccezionalmente insieme, per dare il ritmo alla HAVAS SMART PRIDE con una loro speciale selezione musicale.

L’appuntamento, che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, è parte del programma globale Havas All In, che promuove ogni forma di diversità, equità e inclusione all’interno del network Havas. Una operazione di welfare aziendale che sarà però aperta a chiunque, come d’obbligo quando il valore da difendere è l’inclusività.

Chiunque lo vorrà sarà quindi invitato a collegarsi live dalle ore 15 a questo link per una camminata virtuale di 2 km, come la lunghezza originale della parata del Milano Pride. Un percorso che ognuno potrà fare con chi vorrà e dove vorrà: passeggiando al parco, camminando in casa sul posto, perfino sul tapis roulant in palestra.