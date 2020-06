Share Facebook

Laura Pausini apre le 45 ore consecutive di Radio Italia ORA, l’evento straordinario con i big italiani al comando della radio : “Sostegno alle maestranze dello spettacolo, senza le quali noi non esisteremmo”. Baglioni celebra i 35 anni de La vita è adesso, Tiziano Ferro per un’ora torna alle sue origini di speaker e Morandi sorprende con una selezione della musica della nuova scena musicale.

È iniziata con Laura Pausini l’incredibile maratona Radio Italia ORA, che per tutto il weekend vedrà 45 big della musica italiana protagonisti del palinsesto nelle vesti di speaker, per un’ora ciascuno: una vera e propria fotografia della musica di oggi, orfana dei concerti ma non di una grandissima creatività. Sono davvero sorprendenti le selezioni musicali proposte dagli artisti: volti storici che scelgono la musica della nuova scena musicale, rapper che scelgono le canzoni che hanno fatto la storia, e poi tantissimi aneddoti curiosi, ma anche session improvvisate e ospiti d’eccezione. Un evento unico e imperdibile voluto e promosso da Radio Italia per ricominciare con una nuova veste, un logo pieno di energia e tutti i colori della musica italiana. La prima artista a inaugurare la maratona è Laura Pausini, che sceglie una playlist con tutti i brani che i grandi autori della musica italiana hanno scritto per lei. All’interno del suo spazio l’artista coglie l’occasione per scendere nuovamente in campo con un appello per ribadire la necessità dei lavoratori dello spettacolo di avere il sostegno del Governo italiano a seguito dell’emergenza Covid-19: “è un momento difficile, ma stiamo tutti ricordando a chi deve decidere che l’Italia ha un grandissimo gruppo di persone che lavora nei concerti, e che in questo momento sta vivendo questa crisi in maniera più forte. Noi cantanti siamo vicini a loro come possiamo, ma il nostro Governo deve assolutamente riconoscerli come lavoratori, non può dimenticarsene” dichiara l’artista italiana più amata nel mondo. “Quando io e miei colleghi abbiamo fatto un appello per essere i portavoce di questi lavoratori, molte persone – e quindi forse anche il Governo – hanno pensato che fosse rivolto alla tutela di noi artisti, ma non è assolutamente così. Le maestranze dello spettacolo sono centinaia di migliaia di persone, che fanno un lavoro complicato e impegnativo che non si vede mai, ma senza i quali ascoltare la musica e assistere a un concerto sarebbe impossibile. Gli eventi di quest’estate ci mancheranno tantissimo, ma sono sicura che torneremo presto tutti insieme e sarà come se non ci fossimo mai lasciati” conclude positiva la cantante. Il palinsesto ha proseguito con l’ORA di Claudio Baglioni, che ha raccontato in esclusiva la storia dell’album “La vita è adesso”, il più venduto di sempre in Italia a 35 anni dalla sua pubblicazione. E Tiziano Ferro, che da Los Angeles ha intrattenuto con i brani che più hanno influenzato il suo percorso artistico, partito da adolescente proprio come speaker radiofonico: da Gianna Nannini a Mango, dai Sottotono a Dalla fino ad arrivare a Giorgia e Jovanotti, protagonista con lui dell’estate con “Balla per me”. Il microfono è passato poi a Gianni Morandi, che a sorpresa e con grande generosità ha presentato una sua playlist del nuovo cantautorato: da Calcutta a Levante, da Brunori sas a Maria Antonietta, da Coez a Motta. Il palinsesto di Radio Italia ORA proseguirà così nelle prossime ore:

13:00 – Gianna Nannini

14:00 – Jovanotti

15:00 – Negramaro

16:00 – Amadeus

17:00 – Francesco Gabbani

18:00 – J-Ax

19:00 – Max Pezzali

20:00 – Cesare Cremonini

21:00 – Mina Fossati

22:00 – Elodie

23:00 – Marracash

DOMENICA 28/06

00:00 – Annalisa

01:00 – Fiorella Mannoia

02:00 – Marco Masini

03:00 – Diodato

04:00 – Ermal Meta

05:00 – Enrico Ruggeri

06:00 – Francesco Renga

07:00 – Paola Turci

08:00 – Nek

09:00 – Eros Ramazzotti

10:00 – Ligabue

11:00 – Emma

12:00 – Mika

13:00 – Gigi D’alessio

14:00 – Elisa

15:00 – Tommaso Paradiso

16:00 – Zucchero

17:00 – Alessandra Amoroso

18:00 – Fabio Rovazzi

19:00 – Fedez

20:00 – Mahmood

21:00 – Achille Lauro

22:00 – Guè Pequeno

23:00 – Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

LUNEDI’ 29/06

00:00 – Ghali

01:00 – Irama

02:00 – Luca e Paolo

03:00 – Le Vibrazioni

04:00 – Levante

05:00 – Luca Carboni